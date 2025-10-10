अमित शाह ने दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म करने को फिक्स की डेडलाइन, जानें तारीख

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 1 जनवरी 2028 तक खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह सुंदर बगीचे बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केशवपुरम में दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में यह दावा किया।

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 1 जनवरी 2028 तक खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह सुंदर बगीचे बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केशवपुरम में दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में यह दावा किया। अमित शाह ने कहा कि इससे पिछले शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। 01 जनवरी 2028 तक कूड़े के पहाड़ साफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ था। उस दिन दिल्ली में 1700 करोड़ की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। अब 1800 करोड़ की लागत से 11 लोकार्पण और आठ शिलान्यास हो रहे हैं।

यमुना सफाई प्राथमिकता : गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना के शुद्धिकरण का रास्ता साफ हो गया है। अमित शाह ने कहा कि यमुना सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले यमुना को स्वच्छ करने का काम पूरा करेंगे। यमुना सफाई पर पीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सात माह में प्रयागराज में जहां यमुना गंगा में मिलती है, वहां तक नदी साफ करने की योजना बनी है। शाह ने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी और आयकर में छूट से आम लोगाें को राहत मिली।

यमुना साफ होगी ● 1400 करोड़ की लागत से आठ एसटीपी दिल्ली में बनाए जा रहे

● 99 करोड़ की लागत से भूमिगत जलाशयों का निर्माण चल रहा है

● 300 करोड़ की लागत से सीवर लाइन व हाउस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इन योजनाओं से यमुना में प्रदूषित जल का प्रवाह रुकेगा

बड़ी राहत देंगी जल-सीवरेज से जुड़ी 19 परियोजनाएं : सीएम दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए केन्द्र एवं दिल्ली सरकार मिलकर कार्य कर रही है। केंद्र के समर्थन से दिल्ली में जल एवं सीवरेज से जुड़ी 19 परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इससे यमुना की सफाई में मदद मिलने के साथ लोगों को काफी राहत मिलेगी।

सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं में आठ आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत पेयजल जलाशय और सीवर लाइन बिछाने के कार्य शामिल है। रेखा गुप्ता ने बताया कि 1400 करोड़ रुपये की लागत से आठ एसटीपी दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। 99 करोड़ की लागत से भूमिगत जलाशयों का निर्माण और 300 करोड़ की लागत से सीवर लाइन व हाउस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इन योजनाओं से यमुना में प्रदूषित जल का प्रवाह रुकेगा और दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल व बेहतर सीवरेज सुविधा प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत 22 बड़े और 200 छोटे नालों पर एसटीपी निर्माण का कार्य चल रहा है। इन नालों की टैपिंग, सिल्ट सर्वे और ड्रोन सर्वे के माध्यम से प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष दिल्ली सरकार यमुना के तटों पर भव्य छठ पर्व का आयोजन करेगी।

इन परियोजनओं पर होगा काम : केशोपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 40 से बढ़ाकर 60 एमजीडी की जा रही है। कुंडली फेज 4, रोहिणी, नरेला, यमुना विहार फेज 2, नजफगढ़ आदि स्थानों पर एसटीपी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी एवं उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पानी की परियोजनाओं में पल्ला, सीरसपुर, बिजवासन आदि में भूमिगत जलाशय का निर्माण किया जाएगा। करावल नगर, हसनपुर, ताजपुर खुर्द, यमुना विहार, गोकुलपुर, विकासपुरी, कमरूद्दीन नगर आदि में घरों में सीवर के कनेक्शन दिए जाएंगे।

सामूहिक पर्व मनाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सामूहिक रूप से करवाचौथ पर्व मनाएंगी। मुख्यमंत्री के इस विशेष आयोजन में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाएं, महिला विधायक, सांसदों की पत्नियां, महिला अधिकारी और परिवार की महिलाएं शामिल होंगी। सीएम ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से वह अपने क्षेत्र में इस पर्व का आयोजन करती रही हैं।