दिल्ली में खत्म होंगे कचरे के पहाड़; 3 भागों में बंटेगा कूड़ा, MCD का क्या प्लान?
एमसीडी ने लैंडफिल साइटों के कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ऐक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत कूड़े को 3 श्रेणियों में बांटकर कचरे का निपटारा किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली में हर दिन उत्पन्न होने वाले कचरे को बेहतर तरीके से निस्तारित करने के लिए एमसीडी प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की है। इसके जरिए दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइटों पर हर दिन उत्पन्न होने वाले कचरे को कम पहुंचाया जा सके। साथ ही, तीनों लैंडफिल साइटों के कूड़े के पहाड़ों पर वर्षों से मौजूद कूड़े के स्तर को खत्म करने के लिए एमसीडी प्रशासन ने कार्य योजना बनाई है। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि तीनों लैंडफिल साइटों पर उपस्थित कचरे व कूड़े को तीन श्रेणी में बांट दिया गया है।
3 श्रेणियों में बांटा कचरा
इसमें 31 मार्च 2025 तक डाले गए कचरे को पुराने कचरे (लीगेसी कचरे) की श्रेणी में बांटा गया। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 के बाद के कचरे को आधे पुराने कचरे के श्रेणी में और ताजा कचरे (हर दिन उप्तन्न होने वाले कचरे) की श्रेणी में बांटा गया है।
क्या है ऐक्शन प्लाइन?
इसके जरिए हर दिन निगम की समीक्षा रिपोर्ट कूड़े के निस्तारण की तैयार की जाएगी। इसके मद्देनजर तीनों लैंडफिल साइटों पर पुराने कचरे को जैव खनन (बायोमाइनिंग) के जरिए संसाधित व निस्तारित किया जाएगा। एक अप्रैल 2025 से लैंडफिल साइट पर आने वाले कचरे को और हर दिन आने वाले ताजा कचरे को निस्तारित करने के लिए भी लगातार विभिन्न माध्यम से कार्य हो रहा है। इसके तहत जैव खनन के जरिए लैंडफिल साइटों पर खाली हुई 40 एकड़ से अधिक की भूमि पर पांच संयंत्र अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लगाए जा रहे हैं।
संयंत्रों से कूड़ा निस्तारण करने में मिलेगा सहयोग
निगम अधिकारियों ने बताया कि हर दिन दिल्ली से अब लगभग 12 हजार मीट्रिक टन कूड़ा उत्पन्न हो रहा है। इसमें से लगभग 8100 मीट्रिक टन कूड़ा ऊर्जा संयंत्रों व निर्माणाधीन संयंत्रों व अन्य माध्यमों से निस्तारित, संसाधित व रिसाइकल किया जा रहा है। अब पांच नए एकीकृत कचरा संसाधित संयंत्र विकसित करने का कार्य शुरू हो चुका है।
596 करोड़ की लागत
इसमें इसमें पांच कूड़ा निस्तारण भलस्वा, ओखला, सिंघोला, गाजीपुर और नरेला-बवाना में कुल 5900 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के कूड़े के निस्तारण की आधुनिक संसाधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं पर लगभग 596 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इतने कचरे का हो चुका है निस्तारण
MCD प्रशासन ने साल 2019 से लेकर अब तक तीनों लैंडफिल साइटों पर लगभग 178 लाख मीट्रिक टन वर्षों पुराने और अन्य कचरे को जैव खनन से निस्तारित कर लिया है। वर्ष 2019 में तीनों लैंडफिल साइटों पर कुल 280 लाख मीट्रिक टन कचरा था, जिसमें से वर्षों पुराने कचरे को जैव खनन के जरिए भलस्वा लैंडफिल साइट पर 80 लाख मीट्रिक टन कचरा, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 140 लाख मीट्रिक टन कचरा और ओखला लैंडफिल साइट पर 60 लाख मीट्रिक टन कचरा मौजूद था।
15 लाख मीट्रिक टन कचरा मौजूद
निगम के आंकड़ों के तहत अब मौजूदा समय में गाजीपुर में लगभग 68 लाख मीट्रिक टन कचरा, भलस्वा में 19 लाख मीट्रिक टन कचरा मौजूद है। ओखला में पुराना कचरे को निस्तारित किया जा चुका है। बाकी अन्य कचरा अभी ओखला लैंडफिल साइट पर लगभग 15 लाख मीट्रिक टन मौजूद है। जैव खनन और बाकी माध्यमों से और नए संयंत्रों के जरिए तीनों लैंडफिल साइटों पर मौजूद लगभग 102 लाख मीट्रिक टन कचरे को भी जल्द निस्तारित कर लिया जाएगा।
लगातार हो रहा काम
निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि तीनों लैंडफिल साइटों पर मौजूद कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में हर दिन समीक्षा की जाती है। साथ ही, हर हफ्ते समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर लैंडफिल साइटों पर कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य का आकलन किया जा रहा है। इस साल के अंत तक भलस्वा व ओखला लैंडफिल साइटों पर वर्षों पुराने कचरे और कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ को दिसंबर 2027 तक खत्म करने की योजना है। इन लैंडफिल साइटों पर जैव खनन के जरिए कूड़े के निस्तारण व संसाधन का लगातार कार्य किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।