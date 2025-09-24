गैंगस्टर कपिल सांगवान पर मकोका चार्जशीट, पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान भी लपेटे में

दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ मकोका के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान भी आरोपी हैं और कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है।

दिल्ली की सियासत और अपराध की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान पहले ही चार्जशीट का सामना कर चुके हैं और अब कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है।

पुलिस का दावा है कि कुख्यात अपराधी नंदू, जो फिलहाल फरार चल रहा है, संगठित अपराध के माध्यम से रंगदारी, जबरन वसूली और धमकी जैसी गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस के अनुसार, वह ब्रिटेन में छिपा हुआ है और मई 2025 में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है।

कौन है कपिल सांगवान उर्फ नंदू? कपिल सांगवान, जिसे अपराध की दुनिया में 'नंदू' के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नंदू एक संगठित अपराध सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जो उगाही, धमकी और हिंसक वारदातों को अंजाम देता है। लेकिन अब, नंदू की कहानी ने इंटरनेशनल ट्विस्ट ले लिया है, क्योंकि वह यूके में छिपा हुआ बताया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो गई है।

नरेश बालियान का कनेक्शन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला नाम है पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान का। दिल्ली पुलिस ने बालियान को इस संगठित अपराध सिंडिकेट से जोड़ा है और उनके खिलाफ मई 2025 में चार्जशीट दाखिल की थी। बालियान को पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें एक उगाही के मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन मकोका के तहत चल रहे इस केस में उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने दो बार खारिज कर दिया है। विशेष जज दिग्विजय सिंह ने मई 2025 में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और जांच अभी महत्वपूर्ण मोड़ पर है।