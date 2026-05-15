उसके पास फोन नहीं था, मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया...; दिल्ली गैंगरेप पीड़िता का पति
दिल्ली के रानी बाग इलाके में प्राइवेट बस के अंदर महिला से हुए गैंगरेप की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। पीड़ित महिला के पति ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पति ने बताया कि उन्होंने पूरी रात अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार किया। अगले दिन उन्हें थाना से फोन करके बुलाया गया।
दिल्ली के रानी बाग इलाके में प्राइवेट बस के अंदर महिला से हुए गैंगरेप की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। पीड़ित महिला के पति ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पति ने बताया कि उन्होंने पूरी रात अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार किया। अगले दिन उन्हें रानी बाग थाना से फोन करके उन्हें वहां बुलाया गया।
जब एचटी की टीम पीतमपुरा स्थित पीड़िता के घर पहुंची तो वहां पीड़िता का पति और उनकी तीन बेटियां मौजूद थीं। बेटियों की उम्र चार, छह और नौ साल है। पति ने बताया कि सोमवार को हम सब उसके भाई के घर (सुल्तानपुरी) गए थे, ताकि घर बदलने में उसकी मदद कर सकें। मैं और मेरी बेटियां तो वापस आ गए, लेकिन वह वहीं रुक गई।
थाने में पता चला कि रेप हुआ है
पति ने बताया कि उसके पास फोन नहीं था। मैंने रात करीब 10:30 बजे उसके भाई को फोन किया तो उसने बताया कि वह वहां से निकल चुकी है। मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है।
उसे बस के अंदर घसीटा गया
पति ने बताया कि हमले के दौरान उसकी पत्नी को चोटें आईं और उसके चेहरे और हाथों पर मामूली घाव थे। उसके एक रिश्तेदार ने उसे S ब्लॉक के पास छोड़ दिया। हमें पता चला कि उसे बस के अंदर घसीटा गया और दो लोगों ने उसके साथ रेप किया। उसने आगे कहा कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसका बयान दर्ज किया गया, उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं।
उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी
पुलिस ने बताया कि वह महिला मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है और अपने परिवार के साथ पीतमपुरा में रहती है। वह घर लौट रही थी तभी सरस्वती विहार इलाके में बी-ब्लॉक बस स्टैंड के पास यह घटना हुई। आउटर दिल्ली के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (रेप), 70(1) (गैंगरेप) और 3(5) के तहत दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान उमेश कुमार और रामेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 30 साल के करीब है। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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