महिला बनकर मांगते थे मदद, फिर शुरू होता था असली खेल; दिल्ली में शातिर गैंग का पर्दाफाश
18 नवंबर की सुबह भी ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान बुराड़ी में सिग्नेचर ब्रिज से अशोक विहार की ओर प्लाईवुड ले जा रहे एक टेम्पो ड्राइवर को शिकार बनाया गया। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है जब टैंपो ड्राइवर ने एक महिला को मदद के लिए इशारा करते हुए देखा।
दिल्ली पुलिस ने महिला बनकर लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला बनकर सुनसान इलाके में जाते थे और वहां से गुजरने वाले लोगों से कहते थे कि वे मुसीबत में फंसे हैं और फिर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दते थे। पुलिस ने इस गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान 28 साल के मोनू उर्फ चाइनीज और 26 साल के सागर शर्मा के तौर पर हुई है। न्यू उस्मानपुर और शास्त्री पार्क में हुई दो लूटपाट की वारदातों में इस गैंग का ही हाथ था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि इस गैंग का एक सदस्य महिलाओं के कपड़े पहनकर सुनसान सड़कों पर खड़ा हो जाता था और वहां से गुजरने वाले सदस्यों को ऐसा दिखाता था कि जैसे वो किसी मुसीबत में हैं। इसके बाद जैसे ही कोई शख्स उनके जाल में फंसकर अपनी गाड़ी से उतरकर मदद करने के लिए आगे आता था, आरोपी तुरंत उसे पकड़ लेता था। इसके बाद पास में ही झाड़ियों में छिपा साथी भी बाहर आ जाता था और शख्स के साथ मारपीट करता था। इसके बाद दोनों उसके पैसे और अन्य कीमती समान लूट लेते थे।
लोगों का भरोसा जीतने के लिए पहनता था महिलाओं के कपड़े
जानकारी के मुताबिक, ये गैंग महिलाओं के कपड़े इसलिए पहनता था, ताकी वे लोगों का भरोसा आसानी से जीत सके और ऐसा होता भी था। 18 नवंबर की सुबह भी उन्होंने ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बुराड़ी में सिग्नेचर ब्रिज से अशोक विहार की ओर प्लाईवुड ले जा रहे एक टेम्पो ड्राइवर को शिकार बनाया गया। घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है जब टैंपो ड्राइवर ने एक महिला को मदद के लिए इशारा करते हुए देखा।
यह गिरोह राहगीरों की सहानुभूति और भरोसा जीतने के लिए भेष बदलता था, जिससे लोग बेफिक्र हो जाते और आसानी से इनके जाल में फंस जाते थे। जब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकला, तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया, जबकि एक अन्य साथी ने पीछे से उसका गला दबा दिया। बाद में दो और लोग वहां आ गए और उन्होंने ड्राइवर से उसका मोबाइल फोन, 2,500 रुपए नकद और तीन चाबियां लूट लीं। ड्राइवर किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब रहा और बाद में पुलिस को सूचना दी। न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की। पुलिस ने दो संदिग्धों की पहचान की और मोनू और सागर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गागं के अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है।
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अदिति शर्मा
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