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दिल्ली से भरी हुंकार कई बार लाई बदलाव, डेढ़ दशक में कब और क्यों हुए 4 बड़े जनांदोलन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में पिछले डेढ़ दशक में कई ऐसे जनांदोलन हुए हैं जिनकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। जनता की हुंकार ने सत्ता तक को हिलाकर रख दिया था। आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में कब-कब बड़े जनांदोलन हुए।

abhijeet dipke and anna hazare
अभिजीत दीपके और अन्ना हजारे

दिल्ली राजधानी होने चलते हमेशा से देश की राजनीति और बड़े जन आंदोलनों का केंद्र भी रही है। इतिहास में ऐसे कई प्रमुख आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने न केवल दिल्ली की सड़कों को हिलाया, बल्कि देश के कानूनों और राजनीति की दिशा भी बदली। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन ने एक बार फिर उन सभी आंदोलनों की यादें ताजा कर दी हैं। पिछले डेढ़ दशक में दिल्ली में हुए चार प्रमुख आंदोलनों की जानकारी।

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अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन (2011)

क्यों हुआ : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में जन लोकपाल कानून लाने के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अन्ना हजारे की अगुवाई में एक लंबा आंदोलन हुआ।

अवधि: यह आंदोलन अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक चला था। इसमें अन्ना हजारे का 12 दिनों का अनशन भी शामिल था।

इससे क्या निकला : लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित हुआ। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता निकले।

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निर्भया आंदोलन (2012)

क्यों हुआ : 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस के अंदर हुए सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में लोगों ने इंडिया गेट और रायसीना हिल्स पर प्रदर्शन किया।

अवधि : दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 (लगभग 2 से 3 सप्ताह का उग्र प्रदर्शन)।

क्या निकला : सरकार ने जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया। जिसकी सिफारिशों पर क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 पारित हुआ। बलात्कार के कानूनों को सख्त बनाया गया, जिसमें दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड (फांसी) तक का प्रावधान जोड़ा गया।

शाहीन बाग आंदोलन (2019-2020)

क्यों हुआ : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में मुख्यतः मुस्लिम महिलाओं ने सड़क जाम कर 24 घंटे का शांतिपूर्ण धरना शुरू किया।

अवधि : 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 (101 दिन, कोरोना महामारी के बाद इसे समाप्त कराया)।

क्या निकला : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन सार्वजनिक रास्तों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

किसान आंदोलन (2020-2021)

क्यों हुआ : केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी मांगने के लिए देशभर के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया।

अवधि : 26 नवंबर 2020 से 11 दिसंबर 2021 (लगभग 378 दिन / 1 साल 1 महीना, दिल्ली की सीमाओं पर)।

क्या निकला : केंद्र सरकार ने किसान संगठनों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और एमएसपी पर कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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