आज है दिल्ली का स्थापना दिवस, पढ़िए राजधानी के राज्य बनने की रोचक कहानी

संक्षेप: 1 नवंबर1956 को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली 'पार्ट-सी' राज्य से बदलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहीं से पूर्ण राज्य की मांग की लड़ाई शुरू हुई।

आज का दिन यानी 1 नवंबर दिल्ली के लिए बस एक तारीख नहीं बल्कि बेहद खास दिन है। आज ही के दिन सात दशक पहले देश की नक्शा बदला और राजधानी की किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। आज दिल्ली का स्थापना दिवस है, जिसे दिल्ली दिवस के नाम से भी जानते हैं।

आज के दिन बना दिल्ली राज्य आजादी के बाद दिल्ली को 'पार्ट-सी' राज्य का दर्जा मिला था। मतलब, अपना चुना हुआ विधानसभा और मंत्रिपरिषद। 1951 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहली बार मुख्यमंत्री बने। शहर में लोकतंत्र की हवा बह रही थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1955 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया कि राजधानी को राज्य जैसा स्टेटस नहीं दे सकते।

इसके बाद 1956 के राज्यों पुनर्गठन अधिनियम ने 1 नवंबर को दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को खत्म कर दिया। शहर राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में आ गया, एक मुख्य आयुक्त के जरिए चलने लगा। दिल्ली अब केंद्र शासित राज्य बन गया। पूर्व आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सैगल बताते हैं, "तब आबादी कम थी, सब संभल रहा था। लेकिन जल्दी ही लोग प्रतिनिधित्व मांगने लगे। इसी से 1958 में दिल्ली नगर निगम बना।"

आज के दिन बने कई राज्य पूरे भारत में 1 नवंबर आधुनिक संघीय ढांचे की नींव है। इस दिन देश में कई नए राज्य बने। लेकिन दिल्ली के लिए ये राजनीतिक पहचान की लड़ाई की शुरुआत थी, जो आज भी जारी है। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड्स बताते हैं, ये बदलाव दिल्ली के दोहरे रोल को बैलेंस करने के लिए था।