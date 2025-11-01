लाल किले पर दिल्ली स्थापना दिवस का ऐतिहासिक उत्सव, मंत्री बोले- ये भारत की आत्मा है

संक्षेप: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर शनिवार पहली बार दिल्ली स्थापना दिवस “मेरी दिल्ली मेरा देश” थीम के साथ भव्य रूप से मनाया गया। शिक्षा एवं खेल विभाग और डीटीटीडीसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता, खानपान और ऐतिहासिक गौरव एक मंच पर सजाया गया।

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर शनिवार पहली बार दिल्ली स्थापना दिवस “मेरी दिल्ली मेरा देश” थीम के साथ भव्य रूप से मनाया गया। शिक्षा एवं खेल विभाग और डीटीटीडीसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता, खानपान और ऐतिहासिक गौरव एक मंच पर सजाया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा सहित कई हस्तियां उपस्थित रहीं।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली केवल महानगर नहीं, भारत की आत्मा है। 1947 में पंजाब से आए लाखों शरणार्थियों को सरदार पटेल ने यही भरोसा दिलाया था कि ‘दिल्ली आपकी भी है’। आज यही शहर हर राज्य के उत्सव को रोज़ अपनाता है।उन्होंने बताया कि 25 वर्षों में पहली बार इतना भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 8 राज्यों के स्थापना दिवस के साथ पटेल की 150वीं जयंती भी मनाई गई।

कार्यक्रम में दिल्ली फूड फेस्टिवल, हेरिटेज वॉक,डीओई विद्यार्थियों के व्यंजन स्टॉल, “शाहजहांनाबाद से स्मार्ट सिटी” नाट्य प्रस्तुति और लाल किले की दीवारों पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। समापन बी. प्राक के लाइव कॉन्सर्ट से हुआ, जिसने देशभक्ति के सुरों से शाम को यादगार बना दिया। हजारों दर्शकों ने तालियाँ बजाकर एकता का संदेश दोहराया।

दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस मेगा इवेंट में दिल्ली के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत नौ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस का उत्सव मनाया गया। साथ ही, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को भी याद किया गया।

देश भर के लोकगीत और नृत्यों का समागम शाम की शुरुआत मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी द्वारा हुई, जो मंच संचालिका भी रहीं। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध विरासत का जिक्र किया, जो सदियों पुरानी सल्तनतों से लेकर आधुनिक राजधानी तक की यात्रा को दर्शाता है। इसके बाद असम की सुनीता भुइयां ने बिहू नृत्य के साथ-साथ मूल रूप से वायलिन वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी।

केरल की कत्थकली और मोहिनीअट्टम ने दर्शकों को क्लासिकल नृत्य की दुनिया में ले जाकर मंत्रित किया। इसके बाद गुजरात का गरबा नृत्य अंकुर पठान के नेतृत्व में धूमधाम से पेश हुआ, जिसमें रंग-बिरंगे परिधानों में कलाकारों ने तालियां बजाईं। तेलंगाना की गोंड शैली का जनजातीय नृत्य आदिवासी ऊर्जा से भरपूर रहा। मध्य प्रदेश के धार जिले से भील और भगोरिया लोकनृत्य ने ग्रामीण परंपराओं को जीवंत किया।