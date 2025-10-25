पत्नी को मिला घर, नोटिस दिया… कांग्रेस नेता के घर का सामान क्यों फेंका बाहर? पूरी कहानी

संक्षेप: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित अपनी पत्नी के सरकारी बंगले से बिना नोटिस सामान बाहर फेंकने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे वह 'मोदी सरकार का अत्याचार' बता रहे हैं।

दिल्ली में सियासी गलियारों में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके दफ्तर का सामान सड़क पर फेंक दिया गया। उदित राज इसे 'मोदी सरकार का अत्याचार' बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन 'अवैध कब्जे' का हवाला दे रहा है।

क्या है पूरा मामला? कल 24 अक्टूबर को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स के अधिकारी पुलिस के साथ पंडारा पार्क के C-I/38 स्थित टाइप-VIB बंगले पहुंचे। उदित राज के परिवार का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। उदित राज ने ANI को बताया, "यह मेरा घर नहीं, मेरी पत्नी सीमा राज का नाम है। परसों अधिकारी मौखिक रूप से आए थे, लेकिन कोई नोटिस नहीं। कल अचानक 15-20 लोग सामान फेंकने लगे।" वीडियो में साफ दिख रहा है कि परिवार खुद सामान निकाल रहा है ताकि नुकसान न हो, लेकिन अधिकारी जबरदस्ती कर रहे थे। उदित राज ने इसे गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण करार दिया है।

कोर्ट में सुनवाई, फिर भी कार्रवाई उदित राज के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई दिल्ली की एक अदालत में 28 नवंबर को होनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी में यह कदम क्यों उठाया? उदित ने कहा, "सामान तो फेंक दिया गया, अब आज देखते हैं कि हम कहां रहेंगे।"

उदित राज ने इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह इस अन्याय के खिलाफ कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और सच को सामने लाएंगे। साथ ही, उन्होंने प्रशासन से जवाब मांगा है कि आखिर बिना नोटिस के यह कार्रवाई क्यों की गई।

कौन हैं सीमा राज? बंगला मूल रूप से सीमा राज को 10 फरवरी 2024 को इनकम टैक्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पर अलॉट हुआ था। उनका सुपरएनुएशन 30 नवंबर 2024 को हुआ, जिसके बाद सरकारी नियमों के मुताबिक छह महीने (31 मई 2025 तक) रिटेंशन की छूट मिली। लेकिन परिवार ने अतिरिक्त समय मांगा। सीमा ने कहा, "मैंने लाइसेंस फीस भी जमा की। पिता की हाल ही में मौत हो गई, इसलिए समय मांगा। यहां तक कि 30 मई के बाद मार्केट रेंट देने को कहा। सितंबर में कोर्ट में अपील की, लेकिन सुनवाई 28 अक्टूबर को है।" उन्होंने सिर्फ एक महीने की स्टे मांगी, लेकिन अधिकारी छुट्टियों के बीच कार्रवाई कर बैठे।

प्रशासन का पक्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कोई मनमानी नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई है। पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) एक्ट के तहत जून 2025 से प्रक्रिया चली। 12 जून को लिटिगेशन सेक्शन को रेफर, 16 जून को शो कॉज नोटिस, 23 जून को सुनवाई और 5 अगस्त को एविक्शन ऑर्डर। 11 अगस्त को सर्व किया गया, लेकिन परिवार ने खाली नहीं किया। पांच महीने के अवैध कब्जे पर 21.45 लाख रुपये के डैमेज चार्जेस जमा हो गए।