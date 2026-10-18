एक्सपायर सामान, गंदगी व मच्छर-छिपकलियों की भरमार, दिल्ली में ई-कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा

दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर शनिवार को कई ई-कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउस पर छापे मारे। इसमें गोदामों के अंदर एक्सपायर डेट के सामान, गंदगी की भरमार के साथ ही सड़े फल और मच्छर व छिपकलियां घूमती दिखीं।

दिल्ली में त्योहारों के दौरान मिलावटी सामान की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू किया। विभाग ने ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियों के गोदामों व डार्क स्टोर्स की जांच की तो कई जगह सड़ी सब्जियां और फल मिले।

परिसर में गंदगी के साथ खाद्य पदार्थों के आसपास छिपकलियां और मच्छर मंडराते दिखे। इस दौरान बाजारों में बिक रहे देसी घी के विभिन्न ब्रैंड्स के 59 नमूनों की जांच की गई। इनमें 19 असुरक्षित और चार नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं पाए गए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में क्विक-कॉमर्स और रिटेल कंपनियों के खाद्य भंडारण केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान एक्सपायरी उत्पादों के अलावा कीटों की मौजूदगी, अस्वच्छ भंडारण, कोल्ड स्टोरेज का निर्धारित तापमान बनाए रखने में कमी, क्षतिग्रस्त पैकेट और लेबलिंग संबंधी खामियां पाई गईं।

कुछ पैकेटों पर एक्सपायरी डेट भी नहीं उत्तम नगर स्थित स्विगी इंस्टामार्ट के परिसर में एक्सपायरी अवधि पार कर चुके फ्रोजन हरी मटर, ग्रीक योगर्ट, एगलेस चॉकलेट-चिप ब्राउनी और गाय के घी के उत्पाद मिले। यहां अंकुरित अनाज, फल और सब्जियों के कुछ पैकेटों पर एक्सपायरी डेट भी अंकित नहीं थी। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के परिसर में मक्खियां, मच्छर और छिपकली देखी गईं। घेवरा स्थित जोमैटो हाइपरप्योर के परिसर में एक्सपायरी डेट पार कर चुके कोक डाइट और नेस्ले शिकंजी के उत्पाद मिले। झील खुरेजा स्थित जेप्टो लिमिटेड के परिसर में कोल्ड स्टोरेज का तापमान निर्धारित स्तर पर बनाए रखने में कमी पाई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करना व लोगों की सेहत को खतरे में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

इन स्थानों पर भी गंदगी विभाग को जांच के दौरान ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के आसफ अली रोड और दरियागंज स्थित परिसरों में गंदे क्रेट और खाद्य भंडारण क्षेत्रों में धूल जमा मिली। वहीं, रोहिणी स्टोर में खाद्य पदार्थों को इस तरह अलग-अलग रखने की व्यवस्था नहीं मिली, जिससे एक उत्पाद से दूसरे में संदूषण का जोखिम रोका जा सके।