दिल्ली-NCR में कोहरे का कोहराम, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट; नए साल पर होगी बारिश

दिल्ली-NCR में कोहरे का कोहराम, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट; नए साल पर होगी बारिश

संक्षेप:

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नए साल की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है, जिससे दिल्ली में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी।

Dec 31, 2025 06:24 am IST
राजधानी दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का सितम जारी है। सुबह से ही कई इलाकों में कोहरे की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर वाहन रेंगकर चल रहे हैं। कल भी कोहरे का असर विमान और रेल सेवा पर देखने को मिला। आज मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

कल 120 से ज्यादा फ्लाइट हुई रद्द

मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 120 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। वहीं, 16 विमानों को नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट करना पड़ा। कोहरे की वजह से दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर मंगलवार को 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से पहुंचीं, जबकि लगभग दो दर्जन गाड़ियां देरी से रवाना हुईं।

मंगलवार सुबह राजधानी की सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार कोहरे के चलते धीमी रही। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट एवं एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वह अपने विमान की उड़ान का समय देखकर ही घर से निकलें। कोहरे के चलते विमानों की उड़ान पर अगले कुछ दिन असर जारी रह सकता है।

कोहरा घटेगा, बढ़ेगी ठंड

नए साल का स्वागत हल्की बूंदाबांदी के साथ हो सकता है। इसके साथ ही घने कोहरे से कुछ राहत मिलेगी हालांकि ठंड बढ़ेगी। अभी कोहरा पड़ने के बावजूद तापमान सामान्य से अधिक चल रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली समेत आसपास के इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके चलते अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आएगी।

कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मंगलवार को भी घना कोहरा देखने को मिला। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया। दिन में दस बजे के बाद ज्यादातर जगहों पर धूप निकल आई। इसके चलते अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

कश्मीर का पारा नहीं गिरा

कश्मीर में इस बार तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि सोमवार रात गुलमर्ग और पहलगाम में पारा शून्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, कश्मीर घाटी में इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां’ चल रहा है, जो कड़ाके की ठंड का 40 दिनों का दौर माना जाता है।

हवा बेहद खराब श्रेणी में

मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 388 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली के 17 इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर रहा। आनंद विहार और विवेक विहार जैसे दो इलाके ऐसे हैं जहां का सूचकांक 450 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा।

तराई-भाबर में कड़ाके की ठंड

तराई-भाबर में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार यानी 30 दिसंबर का दिन छह वर्षों में सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया। दिनभर धूप न खिलने और हवाओं के चलते हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया, जिसने कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

