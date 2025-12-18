दिल्ली-NCR में घने कोहरे और धुंध का डबल अटैक, कई फ्लाइट्स प्रभावित; पढ़िए एडवाइजरी

संक्षेप: Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं, वहीं आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचने के बाद प्रशासन ने GRAP-4 लागू कर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं।

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह फिर से घना कोहरा और जहरीला स्मॉग छाया हुआ है, जिसने विजिबिलिटी को बुरी तरह प्रभावित किया। सड़कें धुंधली, हवाई उड़ानें लड़खड़ाईं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सुबह 8:10 बजे एक्स पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी या रुकावट की चेतावनी दी गई। एयरपोर्ट ने कहा, "घने कोहरे के चलते फ्लाइट ऑपरेशंस CAT III कंडीशंस में चल रहे हैं, जो देरी या बाधा पैदा कर सकती हैं। हम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर पैसेंजर्स की असुविधा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है।"

एयर इंडिया, स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने भी यात्रियों को फ्लाइट चेक करने की सलाह दी। हालांकि, बाद में एयरपोर्ट ने बताया कि उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर देरी और रद्द की खबरें आईं।

दिल्ली में जहरीली हवा का खेल CPCB के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 358 पर पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में है। लेकिन कुछ इलाके तो 'गंभीर' हालत में हैं। आनंद विहार में AQI 415 पर पहुंचकर 'सीवियर' हो गया, जबकि आरके पुरम 374, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 349 और आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर 384 यानी बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी हवा की क्वालिटी खराब रही। अगले छह दिनों तक AQI इसी रेंज में घूमने की आशंका है।

मौसम को लेकर क्या अलर्ट आईएमडी के अनुसार, सुबह उत्तर-पश्चिम से 10 किमी/घंटा की हवाएं चलीं, जो दोपहर में 15 किमी/घंटा तक बढ़ेंगी और शाम को फिर कम होंगी। ये हवाएं स्मॉग को फैलाने में मदद करेंगी, विजिबिलिटी बेहतर होगी। न्यूनतम तापमान में अगले दो दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं, उसके बाद 2 डिग्री की बढ़ोतरी। बुधवार को दिल्ली में मिनिमम 10.4 डिग्री (सामान्य से 2.3 कम) और मैक्सिमम 24.7 डिग्री (सामान्य से 2.5 ज्यादा) रहा। इस सीजन में अभी कोल्ड वेव नहीं आया, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड गायब है।