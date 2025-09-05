सरकार 24 घंटे नजर रख रही, जल्द बदलेगी स्थिति; दिल्ली में बाढ़ को लेकर CM रेखा गुप्ता

दिल्ली में शुक्रवार को यमुना का जलस्तर कम होने के संकेत मिले। हालांकि, कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। सरकार ने कहा है कि वह 24 घंटे निगरानी कर रही है। स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर है।

दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.12 मीटर दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह इस मौसम में सबसे अधिक 207.48 मीटर पर पहुंच गया था। शाम 5 बजे जलस्तर 207.16 मीटर दर्ज किया गया। नदी के जलस्तर में कमी के संकेत मिलने के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति जल्द ही सामान्य होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सीएम गुप्ता ने स्थिति का आकलन करने के लिए संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल और सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की।

सिविल लाइंस इलाके में यमुना का पानी नहीं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने निगम बोध घाट, मठ बाजार और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल लाइंस इलाके में यमुना के पानी के प्रवेश करने के दावों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्थिति बारिश के कारण हुए जलभराव का परिणाम है, न कि नदी में आई बाढ़ का।

मंत्री ने कहा कि सिविल लाइंस इलाके में सड़कों के किनारे नालों के मुख्य द्वार एहतियाती तौर पर बंद कर दिए गए हैं ताकि यमुना का पानी सड़कों पर न आए। मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, विजय घाट, कुदसिया घाट और ऐसे ही अन्य इलाकों में बाढ़ की चिंताओं पर वर्मा ने कहा कि इसका समाधान निकालना होगा, क्योंकि ये जगहें सीधे बाढ़ के मैदान में हैं।

अरविंद केजरीवाल ने राहत शिविर का दौरा किया पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित एक राहत शिविर का दौरा किया। दावा किया कि बाढ़ पीड़ितों ने उन्हें बताया कि शिविरों में न तो भोजन है और न ही पीने का पानी। लोग बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं।

इसके बाद जारी एक बयान में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दिन में तीन से चार बार भोजन वितरित किया जा रहा है। राहत शिविरों के पास शौचालय, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हैं।

किस इलाके में कितने लोग प्रभावित बयान में कहा गया है कि पूर्वी दिल्ली में 7200 लोग प्रभावित हुए हैं। यहां सात राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 5200 लोग प्रभावित हुए हैं। यहां 13 राहत शिविर स्थापित किए हैं। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 4200 लोग प्रभावित हुए हैं और आठ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। उत्तरी दिल्ली में 1350 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उन्हें छह राहत शिविरों में रखा गया है। शाहदरा जिले में 30 लोग प्रभावित हुए हैं और एक राहत शिविर स्थापित किया गया है।

वजीराबाद डब्ल्यूटीपी में पानी का उत्पादन घटा अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने यमुना के कच्चे पानी में गंदलेपन और गाद के स्तर में वृद्धि के कारण वजीराबाद डब्ल्यूटीपी में पानी का उत्पादन 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

शहर के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक वजीराबाद संयंत्र सामान्यतः 138 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पानी का उत्पादन करता है। उत्पादन में कमी के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति की समस्याएं पैदा हो गई हैं।

यमुना के प्रकोप और निगम बोध घाट पर सीवेज के अवरुद्ध होने से हुए जलभराव ने चंदगी राम अखाड़ा से हनुमान मंदिर तक आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक बाधित हो गया। इससे ट्रैफिक पुलिस को भीड़भाड़ कम करने के लिए रूट डायवर्ट करना पड़ा।

राहत शिविरों में बुखार, चकत्ते और फंगल संक्रमण का खतरा यमुना क्षेत्र के जलमग्न परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं शहर के डॉक्टर बाढ़ प्रभावित लोगों के बुखार, चकत्ते और फंगल संक्रमण से पीड़ित होने का लगातार सामना कर रहे हैं। बाढ़ के पानी और निकासी के दौरान लंबे समय तक पानी में रहने से बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से असुरक्षित हो गए हैं।

शिविरों में कई अभिभावकों ने बताया कि 6-7 साल से कम उम्र के बच्चों को हल्का बुखार और शरीर पर चकत्ते पड़ रहे हैं। कश्मीरी गेट शिविर के पास सर्वोदय विद्यालय के लोगों ने बताया कि बच्चों को बार-बार बुखार और कमजोरी होने का खतरा है।