दिल्ली में यमुना ने 2013 का तोड़ा रिकॉर्ड; हाई अलर्ट, 8 हजार लोग प्रभावित
दिल्ली में यमुना कहर बरपाने पर आमादा है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने साल 2013 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के पुराने लोहा पुल पर यमुना का जलस्तर 207.39 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 2013 में दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर के आंकड़े पर पहुंचा था।
दिल्ली में यमुना विकराल रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार रात को यमुना का जलस्तर 207.39 मीटर को पार कर गया। इससे पहले साल 2013 में राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर के आंकड़े पर पहुंचा था। दिल्ली सरकार की सभी टीमें हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों मे एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है।
आठ हजार लोग प्रभावित
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यमुना में बढ़े जलस्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कुल आठ हजार लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को अस्थायी रूप से बनाए गए कैंपों में ठहराया गया है। बुधवार शाम को छह बजे बढ़कर 207.33 मीटर तक पहुंच गया था। जैसे जैसे वक्त बीता रात को दिल्ली में पुराने लोहा पुल पर यमुना का जलस्तर 207.39 मीटर को पार कर गया। इससे पहले दोपहर तीन बजे यमुना का जलस्तर 207 को पार कर गया था।
कब कितना मीटर रहा यमुना का जलस्तर?
1- 2023 - 208.66 मीटर
2- 1978 - 207.49 मीटर
3- 2013 - 207.32 मीटर
4- 2010 - 207.11 मीटर
एनडीआरएफ की टीमें तैनात
यमुना के जलस्तर बढ़ने के साथ सभी संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों को यमुना बाजार, मयूर विहार, लोहे के पुल के पास, बदरपुर और जैतपुर गांव में तैनात कर दिया गया है।
यमुना बाजार में 5 से 4 फुट पानी
यमुना बाजार में एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, जो कि बहुत कहने के बाद भी घरों को खाली नहीं किया था। इसी तरह बदरपुर गांव में भी बचाव दल ने लोगों को पानी से बाहर निकाला। एनडीआरएफ के कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि यमुना बाजार में करीब पांच से छह फीट के ऊपर पानी पहुंच गया है।
घबराने की जरूरत नहीं: प्रवेश वर्मा
दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को यमुना के बढ़ते जलस्तर की समीक्षा के लिए आईटीओ बैराज का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि दिल्ली में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में किए गए व्यापक कार्यों से यमुना की वहन क्षमता बढ़ी है, जिसके कारण 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा नहीं होगी।
पहले से बेहतर हैं हालात
निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले छह महीनों में कई विभागों ने मिलकर यमुना की क्षमता बढ़ाने का काम किया है। आज जलस्तर और बढ़ भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मात्र 3.59 लाख क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज से ही दिल्ली के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए थे। इसके विपरीत इस वर्ष लगभग समान स्तर के 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है।
लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा शिफ्ट
निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सभी एहतियातन कदम पहले से उठा लिए गए हैं। प्रशासन निचले इलाकों और बाढ़ के मैदानों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहा है। यमुना के जलस्तर में वृद्धि से दिल्ली की आवासीय कॉलोनियां प्रभावित नहीं हुई हैं। जहां पानी गया है, वे फ्लडप्लेन क्षेत्र हैं, जहां लोगों ने बार-बार चेतावनी के बावजूद अस्थायी झोपड़ियां बना रखी थीं। परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।