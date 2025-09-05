यमुना उतार पर, निचले इलाकों में अब भी संकट; रिंग रोड पार कर घरों तक पहुंचा पानी

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गुरुवार को मामूली कमी आई, लेकिन यह अब भी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है। इससे निचले इलाकों में अब भी संकट बना हुआ है। यमुना का जलस्तर गुरुवार सुबह 7 बजे 207.48 मीटर दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक और अब तक का तीसरा सर्वाधिक जलस्तर था।

दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गुरुवार को मामूली कमी आई, लेकिन यह अब भी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है। इससे निचले इलाकों में अब भी संकट बना हुआ है। यमुना का जलस्तर गुरुवार सुबह 7 बजे 207.48 मीटर दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक और अब तक का तीसरा सर्वाधिक जलस्तर था। इससे पहले वर्ष 2023 में यह 208.66 और 1978 में 207.49 मीटर तक गया था। गुरुवार को बाढ़ का पानी रिंग रोड पार कर घरों तक पहुंचा गया। वहीं, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में यमुना के करीबी इलाकों में रहने वाले दो लोग लापता हैं।

अधिकारियों के अनुसार, सुबह 10 बजे के बाद जलस्तर में कमी आनी शुरू हुई। 11 बजे यह 207.46 मीटर तक पहुंच गया। शाम 5 बजे यह 207.43 मीटर दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह इसके 207.30 मीटर तक गिरने की संभावना है।

वाहनों की आवाजाही रोकी: दिल्ली में बुधवार देर रात बाढ़ का पानी सचिवालय के सामने बनी दीवार से रिसकर सड़क पर पहुंच गया। उसके अलावा निगमबोध घाट, वासुदेव घाट के पास रिंग रोड पर भी पानी पहुंच गया। पुलिस ने आनन-फानन में रिंग रोड के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। गुरुवार तड़के यह पानी रिंग रोड पार करके कश्मीरी गेट बसअड्डा परिसर, बेला रोड, चंदगीराम अखाड़े के पास बने सरकारी अधिकारियों की आवासीय कॉलोनी, कोठियों के गेट तक पहुंच गया।

रेत की बोरियां लगाकर रोका पानी: आवासीय इलाकों में पानी बढ़ता देखकर रेत की बोरियां लगाकर पानी को रोका गया। जो पानी सीवर के बैक फ्लो के जरिए पहुंच रहा था, उसे पंप से निकाला जा रहा था। रिंग रोड ही नहीं वजीराबाद गांव, सोनिया विहार, बदरपुर गांव, जैतपुर के कई कॉलोनियों में पानी गलियों, घरों तक पहुंच गया। यमुना बाजार में रातभर एनडीआरएफ की टीम बचाव में लगी रही।

दो लापता लोगों को तलाश रही एनडीआरएफ की टीम वहीं, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में यमुना के नजदीक के क्षेत्र में रहने वाले दो लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें दोनों की तलाश कर रही है। सोनिया विहार में रहने वाली वकील शिवानी ने बताया कि उनके 55 वर्षीय पिता संतोष शर्मा 2 सितंबर से लापता हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस से संपर्क करने पर सीसीटीवी जांच में पता चला है कि उनके पिता मंगलवार शाम को सवा 6 बजे यमुना तीसरे पुस्ते के पास थे। वहां से दो रास्ते जाते हैं एक मेन रोड की ओर और दूसरा जंगल की तरफ। अन्य सीसीटीवी कैमरे में उन्हें नहीं देखा गया। पुलिस के हिसाब से वह जंगल की तरफ गए होंगे। एनडीआरएफ टीम ने यमुना में उनकी तलाशा की पर वह नहीं मिले। एनडीआरएफ ने उनके बाढ़ के पानी में बहने की आशंका जताई है।

वहीं, पुराना गढ़ी मेंढू गांव में बुधवार सुबह करीब 9 बजे 45 वर्षीय ओमवीर बाढ़ में फंसे पशुओं को निकालने गए थे। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। ओमवीर के चचेरे भाई मेघेंद्र चौधरी ने बताया कि बुधवार को एनडीआरएफ की टीम गांव में फंसे अन्य लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य में जुटी हुई थी, लेकिन ओमवीर का कोई पता नहीं लगा सकी।

नोएडा :43 गांव जलमग्न दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में यमुना-हिंडन का जलस्तर बढ़ने से 43 गांव प्रभावित हैं। 3800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 19 बाढ़ चौकियों से निगरानी हो रही है।