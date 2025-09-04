बाढ़ से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाली सड़क भी बंद, लेकिन DMRC ने दी एक राहत

यमुना के बाढ़ के पानी के कारण गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रमुख हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज जैसे कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई।

दिल्ली में यमुना रिकॉर्ड जलस्तर के साथ बह रही है। दो तीन दिन से मॉनसूनी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली को डुबा दिया है। लोग मजबूरन अपमे घरों को छोड़ तंबू में रह रहे हैं। इस बीच खबर है कि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है। हालांकि मेट्रो सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी और यात्रियों को इंटरचेंज की भी सुविधा मिलेगी।

डीएमआरसी ने अपने ताजा बयान में कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क बंद है और आने-जाने के लिए फिलहाल उपयोग में नहीं लाई जा सकती। कृपया अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें। हालांकि, स्टेशन चालू है और इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है।