बाढ़ से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाली सड़क भी बंद, लेकिन DMRC ने दी एक राहत

यमुना के बाढ़ के पानी के कारण गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रमुख हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज जैसे कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 4 Sep 2025 11:13 AM
दिल्ली में यमुना रिकॉर्ड जलस्तर के साथ बह रही है। दो तीन दिन से मॉनसूनी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली को डुबा दिया है। लोग मजबूरन अपमे घरों को छोड़ तंबू में रह रहे हैं। इस बीच खबर है कि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है। हालांकि मेट्रो सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी और यात्रियों को इंटरचेंज की भी सुविधा मिलेगी।

डीएमआरसी ने अपने ताजा बयान में कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क बंद है और आने-जाने के लिए फिलहाल उपयोग में नहीं लाई जा सकती। कृपया अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें। हालांकि, स्टेशन चालू है और इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है।

यमुना के बाढ़ के पानी के कारण गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रमुख हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और कालिंदी कुंज जैसे कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। अचानक आए इस सैलाब ने सुबह के व्यस्त समय के ट्रैफिक को रोक दिया, जिससे यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भारी ट्रैफिक की शिकायत की और कहा कि दो किलोमीटर जैसी छोटी दूरी तय करने में भी घंटों लग रहे हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें अपनी गाड़ियां घर पर छोड़कर समय पर दफ़्तर पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो का सहारा लेना पड़ा।