Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में बाढ़ से निपटने का मास्टर प्लान तैयार; 24 घंटे निगरानी, राहत शिविर और अलर्ट सिस्टम लागू

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ से सबक लेते हुए सरकार ने पूरे शहर में विशेष निगरानी तंत्र लागू किया है। इसके तहत 24 घंटे संचालित होने वाला केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (Central Flood Control Room) सक्रिय कर दिया गया है।

दिल्ली में बाढ़ से निपटने का मास्टर प्लान तैयार; 24 घंटे निगरानी, राहत शिविर और अलर्ट सिस्टम लागू

दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ से सबक लेते हुए सरकार ने पूरे शहर में विशेष निगरानी तंत्र लागू किया है। इसके तहत 24 घंटे संचालित होने वाला केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (Central Flood Control Room) सक्रिय कर दिया गया है, जबकि यमुना नदी और नजफगढ़ ड्रेन के लिए तीन-स्तरीय चेतावनी प्रणाली भी लागू की गई है।

सरकार की ओर से जारी फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026 के अनुसार यह व्यवस्था 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसी अवधि में दिल्ली में बाढ़ और भारी जलभराव का खतरा सबसे अधिक रहता है। अधिकारियों को संवेदनशील तटबंधों, पंपिंग स्टेशनों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय एपेक्स कमेटी का गठन किया गया है, जो मानसून के दौरान बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा राजधानी के सभी 13 जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष, सेक्टर कमेटियां और राहत शिविर तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, अस्थायी आश्रय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ये भी पढ़ें:‘राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी SIT फर्जी है’- अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार की यह तैयारी जुलाई 2023 की उस बाढ़ के अनुभव पर आधारित है, जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। कई निचले इलाकों में पानी भर गया था, हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा था और यातायात व बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुई थीं। उस संकट ने आपदा प्रबंधन और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमियों को उजागर किया था।

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए इस बार यमुना और नजफगढ़ ड्रेन के लिए तीन-स्तरीय चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। इसका उद्देश्य जलस्तर बढ़ने की स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी करना और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है।

मानसून के दौरान 20 से अधिक संवेदनशील तटबंधों और पंपिंग स्टेशनों को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, पंपिंग सिस्टम की देखरेख और बाढ़ नियंत्रण उपकरणों को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:500 करोड़ की जमीन 1 रुपये में दे दी, जीतू पटवारी का दावा; CM मोहन से पूछे 5 सवाल

जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड को नालों की सफाई तेज करने तथा चिन्हित जलभराव स्थलों पर विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। लक्ष्य यह है कि भारी बारिश के दौरान प्रमुख सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन कम से कम प्रभावित हो।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति गंभीर होने पर सेना की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा बचाव और राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त नौकाएं भी तैयार रखी जाएंगी। नागरिकों की सहायता के लिए जलभराव हेल्पलाइन 1800-11-0093 और आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1077 जारी की गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।