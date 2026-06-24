दिल्ली में बाढ़ से निपटने का मास्टर प्लान तैयार; 24 घंटे निगरानी, राहत शिविर और अलर्ट सिस्टम लागू
वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ से सबक लेते हुए सरकार ने पूरे शहर में विशेष निगरानी तंत्र लागू किया है। इसके तहत 24 घंटे संचालित होने वाला केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (Central Flood Control Room) सक्रिय कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ से सबक लेते हुए सरकार ने पूरे शहर में विशेष निगरानी तंत्र लागू किया है। इसके तहत 24 घंटे संचालित होने वाला केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (Central Flood Control Room) सक्रिय कर दिया गया है, जबकि यमुना नदी और नजफगढ़ ड्रेन के लिए तीन-स्तरीय चेतावनी प्रणाली भी लागू की गई है।
सरकार की ओर से जारी फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026 के अनुसार यह व्यवस्था 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसी अवधि में दिल्ली में बाढ़ और भारी जलभराव का खतरा सबसे अधिक रहता है। अधिकारियों को संवेदनशील तटबंधों, पंपिंग स्टेशनों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय एपेक्स कमेटी का गठन किया गया है, जो मानसून के दौरान बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा राजधानी के सभी 13 जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष, सेक्टर कमेटियां और राहत शिविर तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, अस्थायी आश्रय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
दिल्ली सरकार की यह तैयारी जुलाई 2023 की उस बाढ़ के अनुभव पर आधारित है, जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। कई निचले इलाकों में पानी भर गया था, हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा था और यातायात व बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुई थीं। उस संकट ने आपदा प्रबंधन और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमियों को उजागर किया था।
इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए इस बार यमुना और नजफगढ़ ड्रेन के लिए तीन-स्तरीय चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। इसका उद्देश्य जलस्तर बढ़ने की स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी करना और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है।
मानसून के दौरान 20 से अधिक संवेदनशील तटबंधों और पंपिंग स्टेशनों को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, पंपिंग सिस्टम की देखरेख और बाढ़ नियंत्रण उपकरणों को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड को नालों की सफाई तेज करने तथा चिन्हित जलभराव स्थलों पर विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। लक्ष्य यह है कि भारी बारिश के दौरान प्रमुख सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन कम से कम प्रभावित हो।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति गंभीर होने पर सेना की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा बचाव और राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त नौकाएं भी तैयार रखी जाएंगी। नागरिकों की सहायता के लिए जलभराव हेल्पलाइन 1800-11-0093 और आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1077 जारी की गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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