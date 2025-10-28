दिल्ली का पहला मिनी सचिवालय मोती बाग में बनेगा, मार्च तक होगा शुरू

संक्षेप: दिल्ली में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पहला मिनी सचिवालय मोती बाग स्थित एनडीएमसी की खाली बिल्डिंग में बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंज़ूरी दे दी है और उम्मीद है कि यह आगामी मार्च माह तक शुरू हो जाएगा।

दिल्ली में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से बनाया जा रहा पहला मिनी सचिवालय मोती बाग में खुल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से मोती बाग स्थित एनडीएमसी की बिल्डिंग में नई दिल्ली का मिनी सचिवालय बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब एनडीएमसी से इसके लिए बातचीत की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहला मिनी सचिवालय आगामी मार्च माह तक शुरू हो जाएगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिला डीएम का कार्यालय भी यहीं होगा। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की है। इसके लिए निगम के 12 जोन के हिसाब से दिल्ली सरकार के भी 12 जिले बनाए जा रहे हैं। वहीं 13वां जिला एनडीएमसी क्षेत्र का होगा जिसमें नई दिल्ली और दिल्ली छावनी का क्षेत्र शामिल होगा। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने सभी जिला डीएम को निर्देश दिए थे कि वह अपने क्षेत्र में मिनी सचिवालय बनाने के लिए जगह चिन्हित करें। सूत्रों ने बताया कि इनमें से नई दिल्ली जिला द्वारा चिन्हित की गई जगह लगभग बनकर तैयार है। एनडीएमसी द्वारा पांच मंजिला इमारत में कौशल विकास केन्द्र खोलने की योजना थी। लेकिन अब इस योजना को टाल दिया गया है। इसके चलते यह इमारत खाली है और नई दिल्ली जिला के मिनी सचिवालय के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही है।

एनडीएमसी से इमारत खरीदेगी सरकार सूत्रों ने बताया कि मिनी सचिवालय के लिए चिह्नित स्थान एनडीएमसी का है। इसलिए पहले दिल्ली सरकार को इसे खरीदना होगा। सरकार की ओर से एनडीएमसी से इसे लेकर बातचीत की जाएगी। इसकी कीमत तय होने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इसकी खरीद को मंजूरी दी जाएगी और तब वित्त विभाग से इसके लिए रुपये जारी होंगे। इस इमारत को खरीदने के बाद उसमें मिनी सचिवालय बनाने का काम शुरू होगा जिसके आगामी मार्च माह तक पूरा होने की उम्मीद है।