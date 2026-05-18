Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को गुड न्यूज! दिल्ली में पहला ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर तैयार, क्या होंगे फायदे

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में आने वाली गाड़ियों ने निर्धारित मानकों को पूरा किया तो करीब 10 से 12 मिनट में ही फिटनेस जांच प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा।

कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को गुड न्यूज! दिल्ली में पहला ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर तैयार, क्या होंगे फायदे

दिल्ली के कमर्शियल वाहन चालकों को जल्द ही पहला पूर्णत: ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) मिल जाएगा। इसके चालू हो जाने के बाद अब फिटनेस कराने के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नंदनगरी डिपो परिसर में निर्माणाधीन यह एटीएस अब बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी माह इसका लोकार्पण कर सकती हैं। डीटीसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

हर साल 72 हजार वाहनों की हो सकेगी जांच

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एटीएस में सालाना करीब 72 हजार वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण जांच हो सकेगी। इस स्टेशन में वाहनों के लिए चार ऑटोमेटिक लेन बनाई गई हैं। दो लेन भारी वाहनों के लिए होंगी और एक-एक लेन हल्के वाहन व दोपहिया वाहनों के लिए होगी।

ये भी पढ़ें:DDA अब मेट्रो लाइन के पास बनाएगा नए मकान-दुकान? इन जगहों पर 14 प्लॉट की पहचान

दोपहिया वाहनों की जांच के लिए भी एक लेन बनाई गई

हालांकि, अभी दिल्ली में दोपहिया वाहनों की फिटनेस का प्रावधान नहीं है, लेकिन भविष्य को देखते हुए इसमें दोपहिया वाहनों की जांच के लिए भी एक लेन बनाई गई है। फिलहाल इस लेन को भी हल्के वाहनों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए अब तक झुलझुली में एक टेस्टिंग सेंटर संचालित है, लेकिन यह पूरी तरह ऑटोमेटेड नहीं है ।

चंद मिनटों में जांच होगी

इस स्टेशन में वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों और कंप्यूटर के माध्यम से चंद मिनटों में हो जाएगी। कंप्यूटर और मशीनों के माध्यम से ऑटोमेटिक ब्रेक, सस्पेंशन, अंडरबॉडी इंस्पेक्शन (गाड़ी के नीचे की जांच), हेडलाइट एलाइनमेंट और सटीक प्रदूषण जांच (एमिशन चेक) किया जाएगा। वाहन ने निर्धारित मानकों को पूरा किया तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में फिटनेस जांच प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो की नई पहल, हर सोमवार को 6 ट्रेनें लगाएंगी 24 एक्स्ट्रा फेरे

एटीएस के ये फायदे होंगे

तेज जांच प्रक्रिया: जहां मैन्युअल टेस्टिंग में घंटों लग सकते हैं, वहीं ऑटोमेटेड सेंटर में कुछ ही मिनटों में वाहन के कई हिस्सों (जैसे ब्रेक, लाइट, एलाइनमेंट) की जांच एक साथ हो जाती है।

कम समय लगेगा: प्रक्रियाओं के तेज होने से केंद्रों पर वाहनों की लंबी लाइनें नहीं लगतीं। इससे वाहन चालकों का समय बचेगा।

मानवीय भूल की गुंजाइश नहीं: कंप्यूटर और सेंसर आधारित जांच होने के कारण इसमें किसी भी तरह की मानवीय चूक की संभावना खत्म हो जाती है।

गहरी तकनीकी जांच: ये सेंटर वाहन के उन सूक्ष्म दोषों को भी पकड़ लेते हैं जो इंसानी आंखों से छूट सकते हैं।

सुरक्षित वाहन: सही और सटीक टेस्टिंग से केवल पूरी तरह सुरक्षित वाहन ही सड़क पर उतर पाते हैं, जिससे तकनीकी खराबी के कारण होने वाले सड़क हादसों में कमी आती है।

ये भी पढ़ें:मुकरबा चौक का जाम घटाएंगी ये 2 खास योजनाएं; दिल्ली सरकार का अब क्या नया प्लान?
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News kaam ki baat
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।