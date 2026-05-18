कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को गुड न्यूज! दिल्ली में पहला ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर तैयार, क्या होंगे फायदे

ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में आने वाली गाड़ियों ने निर्धारित मानकों को पूरा किया तो करीब 10 से 12 मिनट में ही फिटनेस जांच प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा।

दिल्ली के कमर्शियल वाहन चालकों को जल्द ही पहला पूर्णत: ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) मिल जाएगा। इसके चालू हो जाने के बाद अब फिटनेस कराने के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नंदनगरी डिपो परिसर में निर्माणाधीन यह एटीएस अब बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी माह इसका लोकार्पण कर सकती हैं। डीटीसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

हर साल 72 हजार वाहनों की हो सकेगी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एटीएस में सालाना करीब 72 हजार वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण जांच हो सकेगी। इस स्टेशन में वाहनों के लिए चार ऑटोमेटिक लेन बनाई गई हैं। दो लेन भारी वाहनों के लिए होंगी और एक-एक लेन हल्के वाहन व दोपहिया वाहनों के लिए होगी।

दोपहिया वाहनों की जांच के लिए भी एक लेन बनाई गई हालांकि, अभी दिल्ली में दोपहिया वाहनों की फिटनेस का प्रावधान नहीं है, लेकिन भविष्य को देखते हुए इसमें दोपहिया वाहनों की जांच के लिए भी एक लेन बनाई गई है। फिलहाल इस लेन को भी हल्के वाहनों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए अब तक झुलझुली में एक टेस्टिंग सेंटर संचालित है, लेकिन यह पूरी तरह ऑटोमेटेड नहीं है ।

चंद मिनटों में जांच होगी इस स्टेशन में वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों और कंप्यूटर के माध्यम से चंद मिनटों में हो जाएगी। कंप्यूटर और मशीनों के माध्यम से ऑटोमेटिक ब्रेक, सस्पेंशन, अंडरबॉडी इंस्पेक्शन (गाड़ी के नीचे की जांच), हेडलाइट एलाइनमेंट और सटीक प्रदूषण जांच (एमिशन चेक) किया जाएगा। वाहन ने निर्धारित मानकों को पूरा किया तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में फिटनेस जांच प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा।

एटीएस के ये फायदे होंगे ● तेज जांच प्रक्रिया: जहां मैन्युअल टेस्टिंग में घंटों लग सकते हैं, वहीं ऑटोमेटेड सेंटर में कुछ ही मिनटों में वाहन के कई हिस्सों (जैसे ब्रेक, लाइट, एलाइनमेंट) की जांच एक साथ हो जाती है।

● कम समय लगेगा: प्रक्रियाओं के तेज होने से केंद्रों पर वाहनों की लंबी लाइनें नहीं लगतीं। इससे वाहन चालकों का समय बचेगा।

● मानवीय भूल की गुंजाइश नहीं: कंप्यूटर और सेंसर आधारित जांच होने के कारण इसमें किसी भी तरह की मानवीय चूक की संभावना खत्म हो जाती है।

● गहरी तकनीकी जांच: ये सेंटर वाहन के उन सूक्ष्म दोषों को भी पकड़ लेते हैं जो इंसानी आंखों से छूट सकते हैं।