दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, सीजन की पहली शीतलहर; कोहरे से 130 से अधिक उड़ानें रद्द

संक्षेप: दिल्ली में शनिवार को मौसम का पहला कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। इसका असर दिन भर बना रहा। तापमान में उल्लेखनीय कमी, दृश्यता में कमी के कारण दिल्ली में विमान और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं।

दिल्ली ने शनिवार को मौसम की पहली शीतलहर वाली सर्दी महसूस की। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को दिसंबर का सबसे ठंडा दिन यानी कोल्ड डे दर्ज किया गया। बादलों की मौजूदगी और चटख धूप नहीं खिलने से एक्यूआई में भी बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में औसत एक्यूआई 398 अंक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसका असर भी मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है।

130 से अधिक उड़ानें रद्द दिल्ली सुबह से ही घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी रही। इसका असर पूरे दिन बना रहा। आसमान में बादल छाए रहने से धूप भी कम निकली जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोहरे और स्मॉग की स्थितियों के कारण दृश्यता भी बहुत कम रही। मौसम की सबसे तगड़ी मार यातायात पर पड़ा। कोहरे और कम दृश्यता की वजह से 130 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं जबकि सैकड़ों विमानों ने देरी से उड़ान भरी।

45 से अधिक ट्रेनें लेट इससे एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। विमानन कंपनियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। कोहरे की मार सिर्फ हवाई सफर पर ही नहीं पड़ी। इससे रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली से आवाजाही करने वाली 45 से अधिक ट्रेनें अपने तय समय से काफी देरी से चलीं।

कोल्ड डे के साथ घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने रविवार को बादलों की मौजूदगी और कोल्ड डे के साथ घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत में एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में मामूली बढ़त हो सकती है, लेकिन उसके बाद ठंड एक बार फिर जोर पकड़ेगी।

कितना रह सकता है तापमान? रविवार को भी अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसके कारण दिन में ठिठुराने वाली ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने सोमवार को भी दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा छाने को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचने और वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की हिदायत दी है। अगले दो दिनों तक दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की आशंका है।

सीजन की पहली शीतलहर, कोल्ड डे पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को इस मौसम की पहली शीत लहर का अनुभव हुआ। दिल्ली में अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। IMD की मानें तो उक्त परिस्थिति के कारण पहली बार दिल्ली ने 'शीतलहर वाले दिन' के मानदंडों को पूरा किया। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को साल के दिसंबर का सबसे ठंडा दिन यानी कोल्ड डे भी दर्ज किया गया।

क्या होता है कोल्ड डे? तकनीकी रूप से 'कोल्ड डे' तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री नीचे गिर जाए। शनिवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री और अधिकतम 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम था। पालम इलाके में भी कड़ाके की ठंड रही। कोहरे की स्थिति यह थी कि सुबह के समय सफदरजंग में दृश्यता केवल 200 मीटर रह गई थी।