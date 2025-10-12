Hindustan Hindi News
दिल्ली की फर्म ने दिवाली पर पूरे स्टाफ को दी 9 दिन की छुट्टी; 'ईमेल से दूर रहने, खूब मजे करने की सलाह'

देश और दुनियाभर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बढ़ती प्रोडक्टिविटी डिमांड्स के बीच दिल्ली स्थित एक पीआर फर्म एलीट मार्के ने अपने स्टाफ को दिवाली मनाने के लिए नौ दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है। सीईओ ने स्टाफ को ईमेल से रहने और परिवारों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहा है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 01:19 PM
दिल्ली की एक पीआर फर्म ने दिवाली पर अपने पूरे स्टाफ को एक-दो नहीं बल्कि 9 दिन की छुट्टी देकर सबको चौंका दिया है, वहीं स्टाफ का दिल भी जीत लिया है। इस नई पहल के तहत कंपनी के फाउंडर और सीईओ ने एक ईमेल भेजकर कंपनी में सभी को दिवाली पर 9 दिनों की छुट्टी की जानकारी दी। सीईओ की ओर से भेजे गए एक मजेदार ईमेल में कर्मचारियों को काम से डिस्कनेक्ट रहने और अपने परिवारों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहा है। यह छुट्टियां ऐसे वक्त में दी गई हैं, जब अन्य कॉर्पोरेट ऑफिसों में सख्त आदेश अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं।

सीईओ की मेल में क्या लिखा

हिन्दुस्तान टाइम्स. डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, पीआर फर्म एलीट मार्के (Elite Marque) के सीईओ रजत ग्रोवर ने मजाकिया अंदाज वाले अपने ईमेल में कर्मचारियों से नौ दिनों की छुट्टी का पूरा मजा लेने और ऑफिशियल ईमेल से दूर रहने का आग्रह किया। सीईओ के हल्के-फुल्के लेकिन गहरे सहानुभूतिपूर्ण रवैये ने स्टाफ को खूब आराम करने, परिवार के साथ देर रात तक हंसी-मजाक करने और ढेर सारी मिठाइयां खाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस हैरान करने वाले गिफ्ट को पाकर खुशी व्यक्त करते हुए एलीट मार्के की एक स्टाफ ने लिंक्डइन पर लिखा, ''लोग वर्कप्लेस और वर्क कल्चर के बारे में खूब बातें करते हैं। एक अच्छे और सच्चे वर्कप्लेस कल्चर की पहचान एक ऐसे इम्प्लॉयर से होती है जो अपने स्टाफ की जरूरतों और उनकी भलाई को हमेशा सबसे ऊपर रखता है और यह मानता है कि एक फलता-फूलता वर्क फोर्स ही ऑर्गनाइजेशनल सफलता और नवाचार की नींव है। ऐसे ऑफिस में काम करना होना जो वास्तव में स्टाफ की भलाई को महत्व देता है और बढ़ावा देता है, एक सच्चा सौभाग्य है।

इसके बाद उन्होंने स्टाफ को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए छुट्टी देने पर सीईओ की सराहना करते हुए उनका आभार भी जताया। उन्होंने कहा सीईओ रजत ग्रोवर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देता है।

अचानक मिली छुट्टी से एचआर टीम भी रह गई हैरान

कंपनी के एक प्रवक्ता ने HT.com को एक ईमेल में बताया कि आमतौर पर ऐसे अपडेट भेजने वाली एचआर टीम भी अचानक की गई इस घोषणा से हैरान रह गई थी। नए कर्मचारियों से लेकर सीनियर अधिकारियों तक हर कर्मचारी ने इसे एक शानदार उपहार माना, जो असल में इम्प्लॉइज फर्स्ट कल्चर कैसा होता है, इसका शक्तिशाली यादगार उदाहरण है।