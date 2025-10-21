खूब बिके पटाखे, सब धुआं-धुआं; 'ग्रीन सिग्नल' मिलते ही उड़ीं नियमों की धज्जियां

संक्षेप: Delhi Firecrackers Sale: सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली और NCR में त्योहार की परंपराओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाते हुए कुछ खास शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी।

इस दिवाली दिल्ली में पटाखों की बिक्री में तेज उछाल देखने को मिला है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने पटाखे फोड़ने के समय के नियमों के उल्लंघन और हवा की बिगड़ती गुणवत्ता पर चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, इस त्योहारी सीजन में पटाखों की मांग बहुत ज्यादा थी। उसी के बाद हाल यह हुआ कि दिल्ली की साफ हवा कहीं फुर्र हो गई और अब सिर्फ सफेद धुंध या कहें कि जहरीली चादर फैल गई है। हर सांस अब शरीर पर भारी है।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा,"दिवाली से एक दिन पहले ही ज्यादातर व्यापारियों का स्टॉक खत्म हो गया था। कई लोगों को पटाखे खरीदने के लिए गुरुग्राम,नोएडा,फरीदाबाद,गाजियाबाद और सोनीपत तक जाना पड़ा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की कुल बिक्री करीब 500 करोड़ रुपये रही। सदर बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि इस साल व्यापारियों ने पिछले साल के मुकाबले लगभग 40 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की।

व्यापारियों ने बताया कि पटाखों के साथ-साथ लाइट्स और सजावटी सामान जैसी चीजों की मांग में भी भारी उछाल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली और NCR में त्योहार की परंपराओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाते हुए कुछ खास शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी।

कोर्ट के आदेश के अनुसार दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता था। ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दी गई थी। हालांकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने कहा कि इन नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया।

ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी एस वोहरा ने कहा कि पटाखे देर रात तक फोड़े जाते रहे। उन्होंने बताया,"भले ही समय सीमा रात 10 बजे तक थी,लेकिन कई इलाकों में रात 3 बजे तक पटाखे फोड़े गए। कई वरिष्ठ नागरिकों और सांस की समस्याओं वाले लोगों को इस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा।"