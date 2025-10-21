Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi firecrackers sale spiked this time violation of rules all details
खूब बिके पटाखे, सब धुआं-धुआं; 'ग्रीन सिग्नल' मिलते ही उड़ीं नियमों की धज्जियां

खूब बिके पटाखे, सब धुआं-धुआं; 'ग्रीन सिग्नल' मिलते ही उड़ीं नियमों की धज्जियां

संक्षेप: Delhi Firecrackers Sale: सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली और NCR में त्योहार की परंपराओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाते हुए कुछ खास शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी।

Tue, 21 Oct 2025 05:16 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

इस दिवाली दिल्ली में पटाखों की बिक्री में तेज उछाल देखने को मिला है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने पटाखे फोड़ने के समय के नियमों के उल्लंघन और हवा की बिगड़ती गुणवत्ता पर चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, इस त्योहारी सीजन में पटाखों की मांग बहुत ज्यादा थी। उसी के बाद हाल यह हुआ कि दिल्ली की साफ हवा कहीं फुर्र हो गई और अब सिर्फ सफेद धुंध या कहें कि जहरीली चादर फैल गई है। हर सांस अब शरीर पर भारी है।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा,"दिवाली से एक दिन पहले ही ज्यादातर व्यापारियों का स्टॉक खत्म हो गया था। कई लोगों को पटाखे खरीदने के लिए गुरुग्राम,नोएडा,फरीदाबाद,गाजियाबाद और सोनीपत तक जाना पड़ा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की कुल बिक्री करीब 500 करोड़ रुपये रही। सदर बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि इस साल व्यापारियों ने पिछले साल के मुकाबले लगभग 40 प्रतिशत ज्यादा बिक्री दर्ज की।

व्यापारियों ने बताया कि पटाखों के साथ-साथ लाइट्स और सजावटी सामान जैसी चीजों की मांग में भी भारी उछाल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली और NCR में त्योहार की परंपराओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाते हुए कुछ खास शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी।

कोर्ट के आदेश के अनुसार दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता था। ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दी गई थी। हालांकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने कहा कि इन नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया।

ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी एस वोहरा ने कहा कि पटाखे देर रात तक फोड़े जाते रहे। उन्होंने बताया,"भले ही समय सीमा रात 10 बजे तक थी,लेकिन कई इलाकों में रात 3 बजे तक पटाखे फोड़े गए। कई वरिष्ठ नागरिकों और सांस की समस्याओं वाले लोगों को इस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा।"

यूनाइटेड रेजिडेंट्स जॉइंट एक्शन (URJA) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि आरडब्ल्यूए ने पर्यावरण-अनुकूल उत्सवों को बढ़ावा देने के प्रयास किए, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया सीमित रही। उन्होंने आगे कहा,"त्योहार का जोश तो बहुत था,लेकिन जागरूकता और नियमों का पालन कम रहा। अधिकारियों को अगले साल कड़े प्रवर्तन (stricter enforcement) को सुनिश्चित करना चाहिए,ताकि उत्सव आनंदमय रहे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi Delhi Pollution Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।