आतिशबाजी ने दिया जीवन भर का अंधेरा; दिल्ली में 3 ने गंवाई दोनों आंखें, कुछ ने खोए हाथ
संक्षेप: दिल्ली में आतिशबाजी ने कई लोगों के जीवन में अंधेरा ला दिया। दिवाली की रात दिल्ली में 250 से ज्यादा लोगों के जलने के मामले सामने आए। दिल्ली एम्स ने बताया कि 3 लोगों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी ने कई लोगों के जीवन में अंधेरा ला दिया। दिवाली की रात दिल्ली में 250 से ज्यादा लोगों के जलने के मामले सामने आए। अकेले दिल्ली एम्स से आए आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली एम्स ने पटाखों से घायल हुए 76 लोगों का इलाज किया। इनमें से 3 मामले गंभीर थे। कई को जीवन घातक चोटें थी। कुछ के हाथ इस करद जल गए थे कि उन्हें काटना पड़ा। आंखों की चोटों के 13 मामले थे जिनमें 3 की दोनों आंखों की रोशनी चली गई।
एम्स दिल्ली के बर्न्स एंड प्लास्टिक सेंटर के हेड डॉ. मनीष सिंघल ने कहा कि हमने दिवाली से संबंधित चोटों के 76 रोगियों का इलाज किया। इनमें से तीन मामले गंभीर थे। अधिकांश मामले पटाखों से जलने के थे। इनमें पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर के कारण होने वाली चोटें शामिल थीं। कुछ के हाथ जलने के कारण काटने पड़े। आमतौर पर पोटास का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अक्सर हाथ में गंभीर चोटें आती हैं।
एम्स दिल्ली के डॉ. मनीष सिंघल ने कहा कि 70 फीसदी केस में तो लोग हाथ खो देते हैं। आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते है जब कोई दिवाली का जश्न मना रहा हो और वह हाथ या आंखें खो दे। यह बहुत खतरनाक है। हमने आंखों की चोटों से संबंधित 13 मामले देखे। इनमें से तीन रोगियों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। छह से सात घायलों को तो आंखों की सर्जरी की जरूरत पड़ी।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली की रात दिल्ली में 250 से ज्यादा लोगों के जलने के मामले सामने आए। सफदरजंग अस्पताल की बर्न यूनिट ने जल कर घायल होने के 129 मामले रिपोर्ट किए। गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ने 37, दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ने 16 और लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ने 15 जल कर पहुंचने के मामले रिपोर्ट किए। सफदरजंग के रिपोर्ट 129 मामलों में से 118 पटाखों से जलने के थे।