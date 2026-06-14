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शव मुफ्त में बांग्लादेश भेजने का वादा कर 180000 रुपए ले लिए, मालवीय नगर अग्निकांड की पीड़िता

Subodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग की एक पीड़िता खुद को ठगा महसूस कर रही है। उनका कहना है कि उनके एक परिजन के शव को मुफ्त में बांग्लादेश भेजने की बात कही गई थी, लेकिन उनसे एक लाख अस्सी हजार रुपए ले लिए गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि ये पैसे वापस मिलेंगे या नहीं।

शव मुफ्त में बांग्लादेश भेजने का वादा कर 180000 रुपए ले लिए, मालवीय नगर अग्निकांड की पीड़िता

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग से बचीं और बांग्लादेशी नागरिक शामिया चौधरी ने अपने परिजन के शव को बांग्लादेश ले जाने के खर्च को लेकर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि शुरू में उनसे शव को मुफ्त में वापस भेजने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में दूतावास में उनसे 180000 रुपए देने को कहा गया। एएनआई से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि परिवार को बताया गया था कि शव को ले जाने का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया।

शामिया ने कहा कि सरकार ने शव को मुफ्त में बांग्लादेश पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय दूतावास में हमसे 180000 रुपए लिए गए। मैं जानना चाहती हूं कि यह काम मुफ्त में क्यों नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने हमसे पैसे क्यों मांगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पुलिस के जरिए अपना कुछ सामान मिल गया है, जबकि कई चीजें अभी भी गायब हैं।

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उन्होंने बताया कि मुझे पुलिस के जरिए अपना सामान मिल गया। कुछ चीजें अभी भी गायब हैं, जबकि बाकी चीजें मिल गई हैं। मैं तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 302 में थी। हम पांच लोग थे। आग सुबह 8 बजे लगी। मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मुझे लगा कि यह अंत है। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

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इस बीच, दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर के हौज रानी में लगी भीषण आग और साकेत के सैदुलजाब में इमारत गिरने की दुखद घटना में जान गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन बहादुर नागरिकों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र और 21000 रुपये का चेक दिया गया।

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इस कार्यक्रम में मालवीय नगर के विधायक सतीश उपाध्याय और छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने रियाजुद्दीन मंसूरी को विशेष रूप से सम्मानित किया, जिन्होंने हौज रानी में लगी आग के दौरान असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की थी। उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए गद्दों का खर्च वापस दिलाने का इंतजाम किया गया और उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर 21000 रुपये का चेक भी दिया।

दोनों हादसों में जान गंवाने वालों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर आग की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, क्योंकि इलाज के दौरान एक और आदमी की मौत हो गई।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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