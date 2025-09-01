delhi fire several huts burnt to ashes in rohini दिल्ली में भीषण आग से 40-45 झुग्गियां जलकर खाक, दमकल की 10 गाड़ियां लगीं, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में भीषण आग से 40-45 झुग्गियां जलकर खाक, दमकल की 10 गाड़ियां लगीं

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-18 के निकट शाहबाद दौलतपुर इलाके में रविवार शाम को भीषण आग से लगभग 40 से 45 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि मौके पर 10 दमकल गाड़ियां भेजी गईं।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 12:56 AM
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-18 के निकट शाहबाद दौलतपुर इलाके में रविवार शाम को भीषण आग से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि शाहबाद दौलतपुर स्थित बंगाली बस्ती में लगभग 40 से 45 झुग्गियां आग की चपेट में आ गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम सात बजकर एक मिनट पर आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद 10 दमकल गाड़ियां भेजी गईं।

अधिकारी ने बताया कि लगभग डेढ़ घंटे में यानी रात लगभग साढ़े आठ बजे आग पर काबू पा लिया गया। दमकल गाड़ियों के साथ-साथ दस एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंचीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी अग्निशमन एवं राहत कार्यों की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद थे। आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है।

वहीं नोएडा फेज दो थानाक्षेत्र के सेक्टर-110 स्थित लोटस पनास सोसाइटी में शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे एक फ्लैट की बालकनी में अचानक आग लग गई। जिस समय आग लगी फ्लैट बंद था और मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद से आग पर महज दस मिनट में काबू पा लिया गया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि शनिवार देर शाम कंट्रोल रूम से सेक्टर-110 स्थित सोसाइटी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। आग फ्लैट की बालकनी में अज्ञात कारणों से लगी थी। गनीमत रही कि इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग को फैलने से पहले ही उसपर काबू पा लिया गया। अगर समय से आग नहीं बुझती तो अन्य फ्लैट तक इसका दायरा पहुंच सकता था।

आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में काफी मदद की। घटना का तीन सेकेंड का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें दिख रहा है कि फ्लैट की बालकनी में आग लगी है और लोग शोर मचा रहे हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)