दिल्ली फायर सर्विस को दिवाली की रात आग लगने की 269 इमरजेंसी कॉल आईं, कोई बड़ा हादसा नहीं

संक्षेप: दिल्ली में इस बार दिवाली पर आग लगने की 250 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए दिवाली की रात आग लगने संबंधी 269 इमरजेंसी कॉल आए।  

Tue, 21 Oct 2025 10:49 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली पर आग लगने की 250 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए दिवाली की रात आग लगने संबंधी 269 इमरजेंसी कॉल आए। उन्होंने बताया कि हालांकि ऐसी किसी भी बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली, जिसमें जान-माल का नुकसान या गंभीर चोटें शामिल हैं।

डीएफएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दमकल विभाग पूरे त्योहार के दौरान हाई अलर्ट पर था और सभी दमकल केंद्रों एवं क्विक रेस्पॉन्स टीम को समूचे शहर में तैनात किया गया था।

अधिकारी ने बताया, ‘‘हमें आधी रात तक आग लगने संबंधी 269 फोन आए। सौभाग्य से कहीं कोई बड़ी घटना नहीं थी।’’

उन्होंने बताया कि फोन पर मिली अधिकतर सूचनाएं पटाखों और दीयों से छोटी-मोटी आग लगने से संबंधित थीं। डीएफएस ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाए।

अधिकारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही विस्तृत योजना बनाई गई थी।

अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली फायर सर्विस दिवाली के दौरान आग से संबंधित घटनाओं से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले साल डीएफएस को दिवाली की रात 200 से अधिक ‘कॉल’ आए थे।

