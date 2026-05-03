PM मोदी ने दिल्ली में आग से 9 मौतों पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख
दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट के कारण लगी भीषण आग ने एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया। इस हादसे में बुजुर्ग दंपती, उनके बेटे-बहू और पोते की दर्दनाक मौत हो गई।
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रविवार को तड़के एक आवासीय इमारत में आग लगने से एक बच्चे समेत 2 परिवारों के कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50 हजार की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- दिल्ली के शाहदरा जिले में आग से लोगों की मौत बेहद दुखद है। हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजन को 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार दिए जाएंगे।
विवेक विहार में आग लगने की घटना में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियाें ने दाम तोड़ दिया है। बुजुर्ग दंपति, बेटे-बहु व डेढ़ का पोता कुल पांच सदस्य शामिल हैं। 5 दिन पहले परिवार (मृतक बुजुर्ग के भाई के घर) में एक छोटा समारोह था, जिसमें पूरा परिवार व रिश्तेदार एकत्रित हुए थे। रविवार को घर में एक बच्चे का जन्मदिन था। मानेसर में पूरे धूमधाम से जन्मदिन मनाने की तैयारी थी। शनिवार की रात 12 बच्चे वीडियो कॉल पर सभी उसे जन्मदिन की बधाई दी और केक भी कटा।
इसके साढ़े तीन घंटे बाद ही लगी भयंकर आग की चपेट में आकर अरविंद जैन (62 वर्ष), उनकी पत्नी अनिता जैन, बेटे निशांक जैन (34 वर्ष), बहु आंचल जैन व डेढ़ वर्षीय पोते अक्षय जैन की दर्दनाक मौत हो गई। निशांक को भी जन्मदिन में शामिल होने सपरिवार मानेसर जाना था लेकिन तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण वह नहीं गए। मानों, काल ने उन सबको रोक लिया था और घर की खुशियां मातम में बदल गई।
यह बताते हुए उनके रिश्तेदार संजय जैन भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि अरविंद जैन उनके बहनोई व अनिता जैन उनकी बहन थी। पहले उनका कारोबार था। उनका बड़ा बेटा दीपक जैन सीएस (सीएस) है और छोटा बेटा निशांक सीए था। कनाट प्लेस में उसका दफ्तर था। उसकी पत्नी आंचल भी बैंक में प्रबंधक थी। पूरा परिवार करीब 300 वर्ग गज में बने फ्लैट में एक ही जगह रहता था।
दीपक के करीब पांच वर्षीय बेटे अनंत की रविवार को जन्मदिन था। इस वजह से दीपक अपने परिवार के साथ मानेसर में गए थे। निशांक को भी सपरिवार वहां जाना था। होटल में कमरे बुक थे। लेकिन तबीयत खराब होने से शनिवार की यात्रा टाल दी। वह रविवार सुबह जाने वाले थे। रात में 12 बजे वीडियो काॅल पर दोनों भाईयों व परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत हुई है और केक काटे। इसके कुछ घंटे बाद यह घटना हो गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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