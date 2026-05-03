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PM मोदी ने दिल्ली में आग से 9 मौतों पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख

May 03, 2026 07:34 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट के कारण लगी भीषण आग ने एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया। इस हादसे में बुजुर्ग दंपती, उनके बेटे-बहू और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। 

PM मोदी ने दिल्ली में आग से 9 मौतों पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में रविवार को तड़के एक आवासीय इमारत में आग लगने से एक बच्चे समेत 2 परिवारों के कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50 हजार की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- दिल्ली के शाहदरा जिले में आग से लोगों की मौत बेहद दुखद है। हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजन को 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार दिए जाएंगे।

विवेक विहार में आग लगने की घटना में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियाें ने दाम तोड़ दिया है। बुजुर्ग दंपति, बेटे-बहु व डेढ़ का पोता कुल पांच सदस्य शामिल हैं। 5 दिन पहले परिवार (मृतक बुजुर्ग के भाई के घर) में एक छोटा समारोह था, जिसमें पूरा परिवार व रिश्तेदार एकत्रित हुए थे। रविवार को घर में एक बच्चे का जन्मदिन था। मानेसर में पूरे धूमधाम से जन्मदिन मनाने की तैयारी थी। शनिवार की रात 12 बच्चे वीडियो कॉल पर सभी उसे जन्मदिन की बधाई दी और केक भी कटा।

इसके साढ़े तीन घंटे बाद ही लगी भयंकर आग की चपेट में आकर अरविंद जैन (62 वर्ष), उनकी पत्नी अनिता जैन, बेटे निशांक जैन (34 वर्ष), बहु आंचल जैन व डेढ़ वर्षीय पोते अक्षय जैन की दर्दनाक मौत हो गई। निशांक को भी जन्मदिन में शामिल होने सपरिवार मानेसर जाना था लेकिन तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण वह नहीं गए। मानों, काल ने उन सबको रोक लिया था और घर की खुशियां मातम में बदल गई।

यह बताते हुए उनके रिश्तेदार संजय जैन भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि अरविंद जैन उनके बहनोई व अनिता जैन उनकी बहन थी। पहले उनका कारोबार था। उनका बड़ा बेटा दीपक जैन सीएस (सीएस) है और छोटा बेटा निशांक सीए था। कनाट प्लेस में उसका दफ्तर था। उसकी पत्नी आंचल भी बैंक में प्रबंधक थी। पूरा परिवार करीब 300 वर्ग गज में बने फ्लैट में एक ही जगह रहता था।

दीपक के करीब पांच वर्षीय बेटे अनंत की रविवार को जन्मदिन था। इस वजह से दीपक अपने परिवार के साथ मानेसर में गए थे। निशांक को भी सपरिवार वहां जाना था। होटल में कमरे बुक थे। लेकिन तबीयत खराब होने से शनिवार की यात्रा टाल दी। वह रविवार सुबह जाने वाले थे। रात में 12 बजे वीडियो काॅल पर दोनों भाईयों व परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत हुई है और केक काटे। इसके कुछ घंटे बाद यह घटना हो गई।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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