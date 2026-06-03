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Malviya Nagar Fire: बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, 10 मिनट से बच गई मिन्हाज़ुल के भाई की जान

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोंरेंट में बुधवार सुबह लगी आग ने 21 लोगों की जान लील ली। इस घटना में कई लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच चश्मदीदों ने जब घटना के बारे में बताया तो उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए।

Malviya Nagar Fire: बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, 10 मिनट से बच गई मिन्हाज़ुल के भाई की जान

दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोंरेंट में बुधवार सुबह लगी आग ने 21 लोगों की जान लील ली। इस घटना में कई लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच चश्मदीदों ने जब घटना के बारे में बताया तो उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए।

कूदने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा

शेर खान नाम के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वह सुबह दुकान जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले यहां एक छोटी सी आग लगी, फिर वह बढ़ती चली गई। जैसे-जैसे आग बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि बिल्डिंग से कूदने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लोगों ने नीचे गद्दे बिछा दिए। तीसरी मंजिल से कुछ लोग उन पर कूद गए। इन लोगों में एक महिला भी थी जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर कूदी थी। वह कह रही थी कि उसका पैर टूट गया है। समय बीतने के साथ-साथ स्थिति और भी गंभीर होती चली गई।

ओम नाम के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि लगभग 9:30 बजे उन्होंने देखा कि यहां बहुत भीषण आग लगी हुई थी। उस समय वह और उनके दोस्त स्कूटर पर थे। आग पूरी तरह से भड़की हुई थी और लोग बिल्डिंग से इधर-उधर कूद रहे थे। उन्होंने लगभग 5 लोगों को कूदते हुए देखा।

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हवा आने-जाने का इंतजाम नहीं

बांग्लादेश से अपनी मां का सर्जरी कराने आए मिन्हाज़ुल हसन ने बताया कि मेरी मां की आज सुबह घुटने बदलने की सर्जरी होनी थी। मैं, मेरी मां और मेरा भाई पिछले पांच दिनों से यहीं रुके हुए थे। मैं अस्पताल में मां के साथ था। शुक्र है कि आग लगने से दस मिनट पहले ही मेरा भाई बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। हालांकि, हमारे सभी पासपोर्ट और सामान अंदर ही रह गए। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में हवा आने-जाने का ठीक से इंतजाम नहीं था, क्योंकि वहां कोई खिड़की नहीं थी।

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पूरी इमारत धुएं से भर गई थी

स्थानीय गिरिराज प्रजापति ने बताया कि इस रेस्टोरेंट का इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे लोग करते थे जिन्हें पास के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज का इंतजार करते समय रहने के लिए जगह चाहिए होती थी। यहां की कई इमारतें इसी तरह बनी हैं, जिनमें हवा आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि इसी वजह से आग इतनी ज्यादा फैल गई। लोग ऊपरी मंजिलों से गद्दों पर कूद रहे थे, क्योंकि पूरी इमारत धुएं से भर गई थी।

फायर ब्रिगेड ने 37 लोगों को बचाया

इस बीच फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट को सुबह 8:50 बजे कॉल मिली। शुरू में, घटनास्थल पर सात फायर टेंडर भेजे गए। जैसे ही हमारी टीम मौके पर पहुंची उन्होंने तुरंत इमारत से 37 लोगों को बचाया। यह एक बहुमंजिला इमारत है। इसमें एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और पांच ऊपरी मंजिलें हैं। आग पर काफी जल्दी काबू पा लिया गया था। हमने इमारत को खाली कराकर पुलिस के लिए खोल दिया है।

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… तो ज्यादा गंभीर हो सकती थी घटना

अपने विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में आग लगने की इस बड़ी घटना पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 47 लोगों को बचाया गया है। यह घटना सुबह 8:51 बजे हुई। हम सुबह 9 बजे से यहां मौजूद हैं। कुछ ही समय में दमकल विभाग और बचाव दल ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने में मदद की। अब तक 47 लोगों को बचाया जा चुका है। 21 लोगों की मौत हुई है। यह एक बहुत ही दुखद घटना है। अगर एजेंसियों ने समय पर कार्रवाई न की होती तो यह घटना और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यहां इलाज के लिए ठहरे बांग्लादेशी और सार्क देशों के लोग थे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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