Delhi Fire News Live: दिल्ली के मालवीय नगर होटल में लगी आग, जिंदा जल गए 18 से ज्यादा लोग

Delhi Fire News Live: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां सुबह आग लगने की वजह से 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। घटना को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जब आग लगी, तो होटल का मेन गेट बंद था। मालवीय नगर के जिस होटल में यह हादसा हुआ, उसका नाम होटल लेमन ग्रीन इन है। हादसे के वक्त मैक्स अस्पताल में इलाज करवाने के लिए दिल्ली से बाहर के लोग आते थे और यहां ठहरते थे।
Delhi Fire News Live: पीएम मोदी ने किया अनुग्रह राशि का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
Delhi Fire News Live: बेसमेंट में भी चल रहा था होटल
इस हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। होटल लेमन ग्रीन ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 6 की इजाजत होने के बाद 25 कमरे बना रखे थे। इतना ही नहीं होटल के सभी फ्लोर्स के अलावा बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे और वहां भी लोगों को ठहराया जाता था।
Delhi Fire News Live: अस्पताल में इलाज करवाने वाले ठहरते थे
चीफ फायर ऑफिस ने इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि यह होटल मैक्स अस्पताल के पास में स्थित है। इसके साथ ही इस इलाके आसपास कई टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, इस वजह से ज्यादा संख्या में लोग बाहर से आकर यहां ठहरते हैं। इस होटल में भी अस्पताल में इलाज करवाने वाले लोग आए थे और यहां ठहरकर अपनों का इलाज करवा रहे थे।
कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया
इस घटना में अब तक 18 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर विभाग की टीम ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है।
Delhi Fire News Live: फायर टीम ने कटर से काटा मेन गेट
मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद दिल्ली फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि होटल का मेन गेट बंद था। इस दौरान आग बुझाने में देरी हुई। पहले फायर विभाग की टीम ने कटर से मेन गेट का चैनल काटा और आग फिर आग बुझाने के प्रयास किया। इस दौरान लोगों को रेस्क्यू करने में भी देरी हुई।
Delhi Fire News Live: 6 कमरों की इजाजत, लेकिन बनाए थे 25 रूम
इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि होटल को चलाने के लिए मात्र 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन कुल 25 कमरे बना लिए गए थे।
Delhi Fire News Live:मेन गेट में लगा था
घटना को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जब आग लगी तो ऊपर कमरों में ठहरे लोग नीचे आए, लेकिन मेन गेट में ताला लगा हुआ था, इसलिए वापस ऊपर चले गए।