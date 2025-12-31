दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 3 बुजुर्गों की मौत, जद में आ सकते थे पास के घर
दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। पहली घटना शाहदरा के जगतपुरी इलाके में हुई जहां दो लोगों की मौत हो गई दूसरी घटना शाहीन बाग में हुई जहां 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया।
दिल्ली में बुधवार को आग लगने की अलग-अलग घटनाओं में 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। पहली घटना शाहदरा के जगतपुरी इलाके में हुई जहां घर में आग लगने और गैस सिलेंडर फटने से प्रेम सागर मल्होत्रा और उनकी पत्नी आशा मल्होत्रा की मौत हो गई। दूसरी घटना शाहीन बाग में हुई जहां तड़के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला फजिला किश्वर की जान चली गई। पुलिस और दमकल विभाग ने अन्य लोगों को सुरक्षित निकाला।
जगतपुरी इलाके में पहली घटना
पुलिस ने बताया कि पहली घटना शाहदरा के जगतपुरी इलाके के शिवपुरी में हुई जहां एक घर में आग लगने से प्रेम सागर मल्होत्रा (75) और उनकी पत्नी आशा मल्होत्रा (65) बेहोश मिले। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने कहा कि दोनों को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों जगतपुरी इलाके के शिवपुरी निवासी थे।
दो बुजुर्गों की मौत
जगतपुरी पुलिस को दोपहर एक बजकर 36 मिनट पर इस घटना की जानकारी मिली। इसके तुरंत बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा की दो दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने और बचाव कार्य में जुट गईं। आग उस इमारत की पहली मंजिल पर लगी जहां दंपति रहते थे। बचाव अभियान के दौरान इमरजेंसी सेवा कर्मियों को दोनों बुजुर्ग बेहोश मिले। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दोनों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई है।
सिलेंडर फटने से आग, जद में आ सकते थे पास के घर
आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर फटने से आग लगी होगी। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और आसपास के घरों तक आग फैलने से रोक दिया। दूसरी घटना बुधवार को तड़के शाहीन बाग इलाके में एक आवासीय इमारत में हुई। भीषण आग लगने से 72 वर्षीय फजिला किश्वर की मौत हो गई।
5 लोगों को सुरक्षित निकाला
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने बताया कि सुबह करीब चार बजकर 41 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां और 4 एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया। बुजुर्ग महिला समेत 5 को इमारत से सुरक्षित निकाला गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फजिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पहले से ही सांस की बीमारी से पीड़ित थीं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई।