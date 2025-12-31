Hindustan Hindi News
दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 3 बुजुर्गों की मौत, जद में आ सकते थे पास के घर

संक्षेप:

दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। पहली घटना शाहदरा के जगतपुरी इलाके में हुई जहां दो लोगों की मौत हो गई दूसरी घटना शाहीन बाग में हुई जहां 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया।

Dec 31, 2025 11:55 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली में बुधवार को आग लगने की अलग-अलग घटनाओं में 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। पहली घटना शाहदरा के जगतपुरी इलाके में हुई जहां घर में आग लगने और गैस सिलेंडर फटने से प्रेम सागर मल्होत्रा और उनकी पत्नी आशा मल्होत्रा की मौत हो गई। दूसरी घटना शाहीन बाग में हुई जहां तड़के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला फजिला किश्वर की जान चली गई। पुलिस और दमकल विभाग ने अन्य लोगों को सुरक्षित निकाला।

जगतपुरी इलाके में पहली घटना

पुलिस ने बताया कि पहली घटना शाहदरा के जगतपुरी इलाके के शिवपुरी में हुई जहां एक घर में आग लगने से प्रेम सागर मल्होत्रा ​​(75) और उनकी पत्नी आशा मल्होत्रा ​​(65) बेहोश मिले। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने कहा कि दोनों को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों जगतपुरी इलाके के शिवपुरी निवासी थे।

दो बुजुर्गों की मौत

जगतपुरी पुलिस को दोपहर एक बजकर 36 मिनट पर इस घटना की जानकारी मिली। इसके तुरंत बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा की दो दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने और बचाव कार्य में जुट गईं। आग उस इमारत की पहली मंजिल पर लगी जहां दंपति रहते थे। बचाव अभियान के दौरान इमरजेंसी सेवा कर्मियों को दोनों बुजुर्ग बेहोश मिले। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दोनों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई है।

सिलेंडर फटने से आग, जद में आ सकते थे पास के घर

आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर फटने से आग लगी होगी। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और आसपास के घरों तक आग फैलने से रोक दिया। दूसरी घटना बुधवार को तड़के शाहीन बाग इलाके में एक आवासीय इमारत में हुई। भीषण आग लगने से 72 वर्षीय फजिला किश्वर की मौत हो गई।

5 लोगों को सुरक्षित निकाला

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने बताया कि सुबह करीब चार बजकर 41 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां और 4 एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया। बुजुर्ग महिला समेत 5 को इमारत से सुरक्षित निकाला गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फजिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पहले से ही सांस की बीमारी से पीड़ित थीं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
