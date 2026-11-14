दिल्ली के मंगोलपुरी में भीषण आग; धू-धू कर जली जूता फैक्ट्री, 16 दमकल गाड़ियां जुटीं
दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की करीब 16 गाड़ियां और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं।
दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग के कारण एक जूता फैक्ट्री धू-धू कर जल उठी। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की लगभग 16 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। दमकल कर्मियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा और राहत-बचाव के काम में जुटे हैं। राहत की बात यह कि बड़ी दुर्घटना में अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दमकलकर्मी पानी की बौछारें डालती दिख रही है।
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शनिवार को एक जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। दमकल विभाग ने बताया कि आग लगने की सूचना अपराह्न एक बजकर 10 मिनट पर मिली। अधिकारियों ने बताया कि दमकल की 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।
ग्रेटर नोएडा में एक लड़के की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
इस बीच ग्रेटर नोएडा में भी आग लगने की एक घटना और उसे सूझबूझ से बुझाने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की गौड़ सिटी-2 सोसाइटी के एक बंद फ्लैट में आग लगने पर एक किशोर ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए पहले सुरक्षाकर्मियों और पड़ोसियों को सूचना दी। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया।
अचानक पड़ी नजर और लोगों को बताया
सोसाइटी के लोगों ने बताया कि घटना 11वें एवेन्यू में मंगलवार दोपहर करीब एक बजे की है। 11वें एवेन्यू में एक बंद फ्लैट में आग लग गई। उस समय 16 वर्षीय किशोर अपने दादा का स्कूटर लेने जा रहा था। इसी दौरान उसकी नजर फ्लैट से निकलते धुएं पर पड़ी। किशोर ने तुरंत सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी।
खुद आग बुझाने में जुट गया लड़का
इसके साथ ही लड़के बिना देर किए फायर एक्सटिंग्विशर लिया और आग बुझाने के काम में जुट गया। इस लड़के की तत्परता से आग को ज्यादा फैलने से रोकने में मदद मिली। आखिरकार किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पुलिस के साथ ही फायर ने घटना की जानकारी से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर इस लड़के की जमकर तारीफ हो रही है।
(हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।