अब दिल्ली के वसंत विहार में आग का तांडव; रैन बसेरे में झुलस कर 2 की मौत

संक्षेप:

दिल्ली के वसंत विहार के कुली कैम्प स्थित एक रैन बसेरे में सोमवार को तड़के करीब 3.15 बजे अचानक आग लग गई। रैन बसेरे में 7 लोग सोए थे। राहत कार्य के दौरान दमकल की टीम ने वहां मौजूद पांच लोगों को बाहर निकाल लिया जबकि दो की झुलस कर मौत हो गई।

Mon, 1 Dec 2025 09:59 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
दिल्ली के वसंत विहार के कुली कैम्प स्थित एक रैन बसेरे में सोमवार तड़के करीब 3.15 बजे अचानक आग लग गई। हादसे के समय रैन बसेरे में सात लोग सोए हुए थे। आग लगने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने राहत कार्य शुरू किया और करीब 4 बजे सुबह आग पर काबू पा लिया। राहत कार्य के दौरान दमकल की टीम ने वहां मौजूद पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि दो लोग आग में फंस गए। जिनकी हादसे में मौत हो गई।

केस दर्ज कर जांच शुरू

वसंत विहार थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फिलहाल संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि मृतकों में 19 वर्षीय अर्जुन और 42 वर्षीय विकास शामिल है। अर्जुन मूलत: उत्तर प्रदेश के संबल स्थित नंगला पूर्वा गांव का रहने वाला था और दिल्ली में एक होटल में स्वीपर का काम करता था।

एनजीओ चला रहा था रैन बसेरा

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि रैन बसेरा स्पाईम एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह करीब 3:15 बजे, वसंत विहार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुली कैंप में बने एक रैन बसेरे में आग लग गई है।

पुलिस के पहुंचने तक फैल चुकी थी आग

पुलिस तुंरत मौके पर पहुंची, जहां रैन बसेरे में आग ने पूरी तरह से फैल चुकी थी। इसी दौरान दमकल की टीम भी मौके पर आ गई। दमकल कर्मचारियों और पुलिस की टीम ने आग में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया।

झुलसी हालत में मिलीं डेड बॉडी

इस दौरान बचाव टीम ने पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया गया। आग बुझ जाने के बाद कुलिंग के दौरान दमकल की टीम को दो लोग झुलसी हुई हालत में मिले, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वसंत विहार थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर बीएसएन की धारा 287/106 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हाल ही में तिगड़ी एक्सटेंशन में 2 की हुई थी मौत

अभी बीते शनिवार को दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से भाई-बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक महिला झुलस गई थी। आग बेसमेंट में बनी जूते की दुकान से फैली और ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। पुलिस जब पहुंची तब घटनास्थल पर ही 3 लोग मृत पाए गए थे। दो घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया था जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

