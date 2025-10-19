Hindustan Hindi News
delhi fire department on high alert drones deployed know preparation for diwali
दिल्ली में हाई अलर्ट पर दमकल विभाग; रद्द की छुट्टियां, ड्रोन तैनात, क्या तैयारी?

दिल्ली में हाई अलर्ट पर दमकल विभाग; रद्द की छुट्टियां, ड्रोन तैनात, क्या तैयारी?

संक्षेप: दिल्ली में दीवाली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग हाई अलर्ट पर है। विभाग ने दो दिन तक सभी 66 फायर स्टेशनों पर बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियां तैनात की हैं।

Sun, 19 Oct 2025 04:11 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
दिल्ली में दीवाली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती है। ऐसे में घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग हाई अलर्ट पर है। दमकल विभाग की ओर से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में आग बुझाने वाली गाड़ियों की तैतानी की है। किसी भी हादसे की सूचना पर यह गाड़ी जल्द से जल्द बचाव के लिए पहुंचेंगी। जिससे घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में जानें क्या हैं दमकल विभाग की तैयारियां...

321 दमकल गाड़ियां तैनात

दमकल विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशनों पर करीब 321 गाड़ियों को तैनात किया है।

संवेदनशील जगहों पर तैनाती

दमकल विभाग की ओर से दिल्ली में आग लगने के लिहाज से 41 संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। इन स्थानों पर दमकल की गाड़ियों और क्विक रिस्पोंस व्हीकल को तैनात किया गया है। 17 जगहों पर दमकल की गाड़ियों और 24 जगहों पर क्यूआरवी को तैनात किया गया है।

छुट्टियां रद्द

दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो दिवाली को देखते हुए सभी दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

आम लोगों के लिए एडवाइजरी

दमकल विभाग के अधिकारियों ने प्रदूषण को देखते हुए अपील की है कि पटाखे कम से कम जलाएं और हो सके तो कम्युनिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी त्योहार को मनाएं। हादसे की सूरत में तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दें।

1- किसी भी सूरत में नॉन ग्रीन पटाखें न जलाएं।

2- बच्चे पटाखें जला रहे हैं, तो उनके साथ बड़े जरूर हों।

3- हमेशा पटाखे खुले मैदान में ही जलाएं।

4- रॉकेट चलाते समय हमेशा ऊपर की ओर छोड़े।

5- अपनी छतों को साफ कर वहां से ज्वलनशील पदार्थ हटा लें।

6- पटाखे जलाते समय हमेशा सूती कपड़े ही पहनें।

7- पानी और बालू का इंतजाम भी जरूर करें।

8- जो पटाखा न फूटे उस पर पानी या मिट्टी डाल दें।

ड्रोन के जरिए आपात स्थिति पर नजर रखी जाएगी

दमकल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर आपात स्थिति पर नजर रखने के लिए विशेष तौर पर ड्रोन की व्यवस्था की गई है। लगभग एक दर्जन ड्रोन को विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है। आग की सूचना मिलने पर दिन में एक मिनट के भीतर और रात के समय दो मिनट के भीतर दमकल वाहन मौके के लिए रवाना कर दिए जाएंगे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
