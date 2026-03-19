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दिल्ली ITO में इमारत पर आग लगने से हड़कंप, पालम अग्निकांड के बाद दूसरी घटना

Mar 19, 2026 10:49 am ISTGaurav Kala एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली आईटीओ में ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में गुरुवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर कुछ देर में ही काबू पा लिया गया। एक दिन पहले पालम में भीषण अग्निकांड में 9 लोग जिंदा जल गए थे। 

दिल्ली ITO में इमारत पर आग लगने से हड़कंप, पालम अग्निकांड के बाद दूसरी घटना

दिल्ली में गुरुवार सुबह आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर तुरंत दमकल की टीम भेजी गई। आगजनी में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, आईटीओ बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लगी आग की सूचना फायर डिपार्टमेंट को सुबह 8:26 बजे मिली थी। स्थिति को काबू में करने के लिए मौके पर छह फायर टेंडर भेजे गए। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि आग को थोड़े समय में ही नियंत्रित कर लिया गया।

यह घटना ऐसे समय में आई है जब बुधवार को पालम क्षेत्र में इमारत में भी आग लगी थी। उस आग में परिवार के नौ लोग जिंदा जल गए। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये और बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

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आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं

आईटीओ ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। दमकल विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। आग पर समय रहते काबू पाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया।

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पालम अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

दिल्ली सरकार ने पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

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मृतक परिवारों को 10-10 लाख

दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। इसके तहत मृतक लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये, मृतक नाबालिगों के परिजनों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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