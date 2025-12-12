दिल्ली में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, 2 महीने के बच्चे समेत 5 घायल

संक्षेप: दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के आदर्श नगर स्थित लाल बाग में शुक्रवार सुबह रसोई में इस्तेमाल छोटे सिलेंडर से एक घर में आग लग गई।

दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के आदर्श नगर स्थित लाल बाग में शुक्रवार सुबह रसोई में इस्तेमाल छोटे सिलेंडर से एक घर में आग लग गई। इस दौरान सिलेंडर में धमाका हुआ और इसकी चपेट में आकर परिवार के पांच लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग, पुलिस व एंबुलेंस पहुंच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार जारी है।

घायलों की पहचान पति 30 वर्षीय अमित (60 प्रतिशत झुलसा), पत्नी 26 वर्षीय वंदना (50 प्रतिशत झुलसी), नौ वर्षीय बेटा आयुष, दो माह का बेटा और सात वर्षीय बेटी जानवी (तीनों करीब 25 प्रतिशत झुलसे) के रूप में हुई है। इनमें से अमित और वंदना की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला कि सुबह उठने के बाद वंदना रसोई घर में सबके के लिए नाश्ता बनाने के लिए गई थी। इसी दौरान गैस रिसाव हो रहा था। जैसे ही उन्होंने गैस जलाने के लिए माचिस जलाई, तभी आग लग गई और कुछ ही देर में सिलेंडर में धमाका हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे की जांच कर रही है।