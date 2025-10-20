दिल्ली: नरेला औद्योगिक क्षेत्र में आग, 2 फैक्ट्रियां खाक, 16 दमकल गाड़ियां पहुंचीं- VIDEO
संक्षेप: दिल्ली के नरेला इलाके में सोमवार को दिवाली के दिन एक जूता फैक्ट्री भयावह आग लग गई। घटना नरेला औद्योगिक क्षेत्र में हुई। आग बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग से पूरी फैक्ट्री खाक हो गई है।
दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में सोमवार को दिवाली के दिन आग लगने की भीषण घटनाएं हुईं। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को एक जूता फैक्ट्री में भयावह आग लगने की सूचना मिली। बाद में इस फैक्ट्री के बगल की एक अन्य फैक्टरी भी आग से धू-धू कर जलने लगी। घटना नरेला डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में हुई। आग बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।
कार्डबोर्ड की फैक्ट्री भी हुई थी खाक
दमकल विभाग के अनुसार, सूचना मिलने के तुरंत बाद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। हाल ही में दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री भी आग से खाक हो गई थी।
बढ़ जाती हैं आग लगने की घटनाएं
दिवाली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में अक्सर आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं इसे देखते हुए दमकल विभाग हाई अलर्ट पर है। दमकल विभाग ने राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशनों पर करीब 321 गाड़ियां तैनात की हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में दिवाली के दिन दमकल विभाग की टीमें 24 घंटे पेट्रोलिंग करेंगी।
यहां तैनात रहीं दमकल गाड़ियां
भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी दमकल गाड़ियां खड़ी रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी के साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, तिलक नगर, लाल कुंआ, लाहौरी गेट, मंगोलपुरी, महिपालपुर चौक, संगम विहार, मुंडका, जयपुर गोल्डन अस्पताल, न्यू अशोक नगर, यमुना विहार और राधा स्वामी सत्संग (भाटी माइन) जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में दमकल वाहन खड़े रहेंगे।
संकरी गलियों की सुरक्षा क्यूआरवी के हवाले
संकरी गलियों की सुरक्षा के लिए QRV तैनात रहेंगी। क्यूआरवी तुरंत गली के भीतर पहुंच सकती हैं। नजफगढ़ रोड, विकासपुरी, मैदानगढ़ी, बादली औद्योगिक क्षेत्र, बुराड़ी, आदर्श नगर, खारी बावली, रानी बाग, पहाड़गंज, अलीपुर, सदर बाजार, नांगलोई और पालम गोलचक्कर जैसे तंग इलाकों में छोटी क्विक रिस्पॉन्स यूनिट तैनात रहेगी, जो किसी भी गली तक तुरंत पहुंच सकती है।