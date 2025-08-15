दिल्ली की मोजा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद

दिल्ली के बवाना इलाके में स्थिति मोजे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौते पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने की सूचना दोपहर 12.38 बजे मिली। उन्होंने बताया कि कुल 15 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर भेजी गईं।