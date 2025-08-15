Delhi Fire breaks out at factory 15 fire tenders deployed दिल्ली की मोजा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के बवाना इलाके में स्थिति मोजे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौते पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 05:24 PM
दिल्ली के बवाना इलाके में स्थिति मोजे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौते पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने की सूचना दोपहर 12.38 बजे मिली। उन्होंने बताया कि कुल 15 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर भेजी गईं।