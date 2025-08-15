Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Fire breaks out at factory 15 fire tenders deployed
दिल्ली की मोजा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद
दिल्ली के बवाना इलाके में स्थिति मोजे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौते पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई।
Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 05:24 PM
दिल्ली के बवाना इलाके में स्थिति मोजे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौते पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने की सूचना दोपहर 12.38 बजे मिली। उन्होंने बताया कि कुल 15 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर भेजी गईं।
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।