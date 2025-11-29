Hindustan Hindi News
दिल्ली के संगम विहार में चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, तीन की मौत

दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग लग गई है। इस आग 4 मंजिला इमारत में लगी है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है।

Sat, 29 Nov 2025 10:39 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग लग गई है। ये आग 4 मंजिला इमारत में लगी है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों के झुलसने की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर जूते-चप्पल की दुकान थी। आग इसी दुकान में लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

दिल्ली पुलिस को शाम 06 बजकर 24 मिनट टिगरी एक्सटेंशन ब्लॉक B में एक भीषण आग लगने की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पाया कि एक चार-मंजिला इमारत पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई थी, जिसकी शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक जूते की दुकान से हुई थी।

इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए दो घायल महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना की पूरी तरह से और तकनीकी जांच करने के लिए क्राइम और फोरेंसिक टीमें बुलाई गई हैं, और इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है।

इससे पहले पश्चिमी दिल्ली के नारायणा में सोमवार देर रात आग लगने से तीन मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में पेंट और बिजली के सामान के गोदाम के मालिक के भी फंसे होने की आशंका थी।

पुलिस ने बताया कि नारायणा थाने में देर रात दो बजकर 45 मिनट पर एक पीसीआर कॉल आई, जिससे आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि आग लगने का पता सबसे पहले करीब दो बजकर 15 मिनट पर चला और स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी, क्योंकि थाना घटनास्थल के पास ही स्थित है।

पुलिस ने बताया कि इमारत के भूतल पर स्थित दुकान का मालिक, जिसकी पहचान राजौरी गार्डन निवासी रोहन के रूप में हुई है, पीसीआर कॉल से लगभग आधे घंटे पहले परिसर में दाखिल हुआ था और उसके बाद से उसका पता नहीं चला।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और सुबह आठ बजे तक आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद आग को ठंडा करने का अभियान शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 7.30 बजे इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिलें ढह गईं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
