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घर के अंदर मिली पिता और 13 साल के बेटे की लाश, दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शनिवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर पुलिस ने पिता का शव फंसे लटका पाया जबकि 13 साल का बेटा पास में ही बेड पर मृत पड़ा था। 

घर के अंदर मिली पिता और 13 साल के बेटे की लाश, दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात

दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में स्थित एक घर में 54 साल का शख्स फंदे से लटका हुआ पाया गया। उसी घर में उसके 13 साल के बेटे का शव भी बरामद किया गया है। शख्स की पहचान प्रवीण शर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस को शक है कि शख्स ने आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छज्जुपुर इलाके में स्थित घर से दोनों शव बरामद किए। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 54 साल का प्रवीण शर्मा अपने घर में फंसे दे से लटका हुआ पाया गया है। उसी के पास बेट पर 13 साल के लड़के का शव मिला जो उसका बेटा बताया जा रहा है।

इसके बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर सबूत इकट्ठा किए गए और जांच शुरू की गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि हम मौत का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की जांच भी जारी है।

दिल्ली में अवैध संबंधों और प्रेम प्रसंग में सबसे ज्यादा हत्या

पिछले महीनेराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नए आंकड़े सामने आए थे जिसके मुताबिक महानगरों की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा हत्याएं अवैध संबंधों और प्रेम प्रसंगों के कारण हुई हैं। शहर में 'प्रेम प्रसंगों' के कारण 11 हत्याएं और 'अवैध संबंधों' के कारण 30 हत्याएं दर्ज की गईं।

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एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट से पता चला है कि 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 महानगरों में बेंगलुरु दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां प्रेम प्रसंगों से जुड़ी 11 हत्याएं और अवैध संबंधों से संबंधित 19 हत्याएं दर्ज की गईं। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इन दोनों कैटेगरी के तहत कम हत्याएं दर्ज की गईं।

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दिल्ली में, हत्या के ज्यादातर मामलों में परिवार, संपत्ति और धन से जुड़े विवाद मुख्य कारण थे। 'विवाद' के चलते कुल 313 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 228 'मामूली कारणों' से हुईं। इसके बाद 'धन' से जुड़े विवादों के कारण 40 और 'संपत्ति' से जुड़े विवादों के कारण हत्या के 30 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विभिन्न श्रेणियों में हत्याओं के मामलों में भी टॉप पर रही जिनमें 'विवाद' और 'डकैती' जैसे मकसद शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दिल्ली में डकैतों द्वारा 87 लोगों की हत्या की गई। नागपुर में पैसों के विवाद से जुड़ी 16 हत्याएं हुईं जो महानगरों में दूसरी सबसे अधिक संख्या है।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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