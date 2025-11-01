सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बनाई फायरिंग वाली रील, बाप-बेटे दोनों गिफ्तार
संक्षेप: दिल्ली के शास्त्री नगर में दिवाली समारोह के दौरान एक शख्स के हवाई फायरिंग करने को लेकर उसे और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। हथियार पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका हथियार लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था।
दिल्ली के शास्त्री नगर में दिवाली समारोह के दौरान एक शख्स के हवाई फायरिंग करने को लेकर उसे और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। हथियार पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका हथियार लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था। फायरिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कैटरिंग और मिठाई का बिजनेस करने वाले 42 साल के मुकेश कुमार और 22 साल के सुमित कुमार के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बेटे ने हवाई फायरिंग वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था जो बाद में वायरल हो गया। उन पर आर्म्स ऐक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर जिला डीसीपी राजा बांठिया ने बताया, 30 अक्टूबर को एंटी-नारकोटिक्स सेल की एक टीम शास्त्री नगर इलाके में नियमित गश्त पर थी। शाम करीब 5 बजे, टीम को एक वायरल रील के बारे में जानकारी मिली, जिसमें एक शख्स हवाई फायरिंग करते देखा गया। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, टीम ने व्यक्ति का पता शास्त्री नगर स्थित उसकी दुकान पर लगाया और उसे हिरासत में ले लिया
सुमित ने पुलिस को बताया कि उसने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था। दिवाली की रात, उसने कथित तौर पर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल उनकी दराज से निकाली और हवा में दो राउंड फायरिंग की। बाद में उसने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, और यह जल्द ही वायरल हो गया।उसके पिता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका फायरआर्म लाइसेंस 1 अक्टूबर को समाप्त हो चुका था। पिस्तौल उनके घर से जब्त कर ली गई है।