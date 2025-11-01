Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Father and son arrested for making firing reel to gain social media fame
सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बनाई फायरिंग वाली रील, बाप-बेटे दोनों गिफ्तार

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बनाई फायरिंग वाली रील, बाप-बेटे दोनों गिफ्तार

संक्षेप: दिल्ली के शास्त्री नगर में दिवाली समारोह के दौरान एक शख्स के हवाई फायरिंग करने को लेकर उसे और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। हथियार पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका हथियार लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था।

Sat, 1 Nov 2025 07:34 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के शास्त्री नगर में दिवाली समारोह के दौरान एक शख्स के हवाई फायरिंग करने को लेकर उसे और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। हथियार पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका हथियार लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था। फायरिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कैटरिंग और मिठाई का बिजनेस करने वाले 42 साल के मुकेश कुमार और 22 साल के सुमित कुमार के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बेटे ने हवाई फायरिंग वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था जो बाद में वायरल हो गया। उन पर आर्म्स ऐक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर जिला डीसीपी राजा बांठिया ने बताया, 30 अक्टूबर को एंटी-नारकोटिक्स सेल की एक टीम शास्त्री नगर इलाके में नियमित गश्त पर थी। शाम करीब 5 बजे, टीम को एक वायरल रील के बारे में जानकारी मिली, जिसमें एक शख्स हवाई फायरिंग करते देखा गया। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, टीम ने व्यक्ति का पता शास्त्री नगर स्थित उसकी दुकान पर लगाया और उसे हिरासत में ले लिया

सुमित ने पुलिस को बताया कि उसने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था। दिवाली की रात, उसने कथित तौर पर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल उनकी दराज से निकाली और हवा में दो राउंड फायरिंग की। बाद में उसने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, और यह जल्द ही वायरल हो गया।उसके पिता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका फायरआर्म लाइसेंस 1 अक्टूबर को समाप्त हो चुका था। पिस्तौल उनके घर से जब्त कर ली गई है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।