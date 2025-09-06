delhi faridabad flood three people lost their life after drown in yamuna water दिल्ली-फरीदाबाद में आए सैलाब से हाहकार, बाढ़ के पानी में डूबकर ससुर-दामाद समेत 3 मरे, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-फरीदाबाद में आए सैलाब से हाहकार, बाढ़ के पानी में डूबकर ससुर-दामाद समेत 3 मरे

दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक तीन लोगों की मौत हो गई है। इनमें दिल्ली में दो दिन से लापता एक शख्स भी शामिल है। वहीं, फरीदाबाद में ससुर और दामाद की जान भी बाढ़ के पानी की चपेट में आकर चली गई। तीनों के शव शुक्रवार को बरामद किए गए। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/ फरीदाबादSat, 6 Sep 2025 09:31 AM
दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक तीन लोगों की मौत हो गई है। इनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मेंढू गांव में दो दिन से लापता एक शख्स भी शामिल है। वहीं, फरीदाबाद में ससुर और दामाद की जान भी बाढ़ के पानी की चपेट में आकर चली गई। तीनों के शव शुक्रवार को बरामद हुए।

दिल्ली के गढ़ी मेंढू गांव में परिवार के साथ रहने वाले 45 वर्षीय ओमवीर दूध की डेयरी चलाते थे। परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह गांव में यमुना का पानी घुस गया और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिवार के अन्य सदस्य पशुओं को लेकर पुश्ते पर सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन एक गाय घर में ही रह गई थी। ओमवीर घर में बंधी गाय को निकालने गए थे। उनके साथ गांव के तीन अन्य लोग भी गए थे।

पानी के तेज बहाव में बह गए : घर पहुंचने से पहले ही ओमवीर यमुना नदी के तेज बहाव में बह गए। बाकी लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पूर्वी जिला बोट क्लब और एनडीआरएफ टीम को बुलाकर बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया। तीन दिन तक चले अभियान के बाद शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उनका शव घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में फंसा हुआ मिला।

ससुर और दामाद के शव बरामद

फरीदाबाद में भी यमुना की बाढ़ में डूबे ससुर और दामाद के शव भी पुलिस ने शुक्रवार शाम बसंतपुर इलाके के शिव एंक्लेव पार्ट तीन से बरामद कर लिए। इनकी पहचान बंटी और सागर के रूप में हुई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गुरुवार सुबह से इनकी तलाश कर रही थी। बुधवार रात करीब 10 बजे दोनों खाना लेने के लिएए घर से करीब एक किलोमीटर दूर पुश्ता रोड पर गए थे, मगर वे वापस नहीं लौटे। वहीं, नूंह में लगातार बारिश और जलभराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उपायुक्त ने शुक्रवार को जिले के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।