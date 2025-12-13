दिल्ली में 50 साल से बिना कागज चल रहा नामी प्राइवेट स्कूल, हाईकोर्ट में स्वीकारा
दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल ने हाईकोर्ट में यह स्वीकार किया कि जिस जमीन पर स्कूल संचालित है उसका मालिकाना हक उसके पास नहीं है। स्कूल की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि उनके पास भूमि आवंटन पत्र या लीज डीड नहीं है। यह स्कूल बीते 50 साल से संचालित है।
जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि यह स्कूल वर्ष 1975 से संचालित है। इस दौरान जमीन के आवंटन और लीज डीड को लेकर प्रिंसिपल गोलमोल जवाब देते रहे। बाद में उन्होंने माना कि दस्तावेज नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने निचली अदालत में लंबित कई मामलों का हवाला देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर यह जिम्मेदारी डाली है कि उन्हें संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि डीडीए पूर्व में ही बेंच के समक्ष कह चुका है कि उसके पास इस जमीन को लेकर कोई जानकारी नहीं है।
बेंच ने डीडीए के जवाब को देखते हुए ही उसे इस मामले में पक्षकार बनाया है। बेंच ने डीडीए को कहा है कि स्कूल की जमीन को लेकर अपना पक्ष पेश करे।
हाईकोर्ट में स्कूल का पक्ष सामने आने के बाद यहां पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक चिंतित हैं। छात्रों की तरफ से उनके परिजनों ने बेंच के समक्ष कहा कि स्कूल को लेकर उठ रहे सवालों से वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। यदि अधिकृत रूप से स्कूल चलाने की अनुमति नहीं है, तो उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है। बेंच ने अभिभावकों की चिंता के मद्देनजर उन्हें आश्वस्त किया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
छात्रों को निकालने के बाद चर्चा में आया था स्कूल
यह मामला तब काफी गर्म हो गया था जब गत वर्ष स्कूल ने एक दर्जन से ज्यादा छात्रों को स्कूल से निकाल दिया था। इसके पीछे स्कूल द्वारा बढ़ाई गई फीस जमा न करने को बताया गया था। बेंच ने उस समय छात्रों के परिजनों को निर्देश दिया था कि वह 60 फीसदी फीस जमा करा दें। बाकी तथ्यों पर मामले की सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।