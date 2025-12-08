Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi family long awaited Goa break ends in nightclub blaze
जिस दरवाजे से विदा की थी, वहीं बैठकर...; गोवा अग्निकांड में मर चुके बेटे-बहू का इंतजार कर रही मां

जिस दरवाजे से विदा की थी, वहीं बैठकर...; गोवा अग्निकांड में मर चुके बेटे-बहू का इंतजार कर रही मां

संक्षेप:

अपने छोटे बेटे और बड़ी बहू की मौत की खबर से अनजान मां उसी दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है, जहां से उसे विदा किया था। विनोद कुमार अपनी पत्नी और उनकी तीन बहनों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए करीब एक हफ्ते पहले दिल्ली से गोवा के लिए निकले थे।

Dec 08, 2025 04:23 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अपने छोटे बेटे और बड़ी बहू की मौत की खबर से अनजान मां उसी दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है, जहां से उसे विदा किया था। विनोद कुमार अपनी पत्नी और उनकी तीन बहनों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए करीब एक हफ्ते पहले दिल्ली से गोवा के लिए निकले थे। उनकी मां ने उन्हें बैग लेकर बाहर निकलते देखा और उन्हें खुशी-खुशी विदा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को वह उसी दरवाजे पर बैठकर अपने छोटे बेटे और बड़ी बहू के आने का इंतजार कर रही थीं। वह इस बात से अनजान थी कि उनका छोटा बेटा, बड़ी बहू और दो करीबी रिश्तेदार आग में अपनी जान गंवाने के बाद कभी वापस नहीं लौटेंगे।

रविवार तड़के अरपोरा स्थित गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोग मारे गए। मरने वालों में 4 लोग दिल्ली के निवासी थे। ये सभी विनोद कुमार के परिवार के सदस्य थे। पुलिस ने बताया कि पांचवीं भावना जोशी बच गईं। मृतकों की पहचान विनोद कुमार (43), कमला जोशी (42), अनीता जोशी (41) और सरोज जोशी (39) के रूप में हुई है। घायल भावना, विनोद की पत्नी और तीनों मृतक महिलाओं की बहन है। कमला की शादी विनोद के बड़े भाई नवीन से हुई थी।

उनके रिश्तेदारों ने बताया कि चारों बहनें महीनों से इस यात्रा की योजना बना रही थीं। उम्मीद कर रही थीं कि अब कुछ दिन आराम कर पाएंगी क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। विनोद उनके साथ इसलिए गया था ताकि यात्रा के दौरान वे सुरक्षित महसूस करें। पांचों बहनें अपने करावल नगर स्थित घरों से उत्साह के साथ निकलीं थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपनी दिनचर्या से कुछ समय का ब्रेक मिलेगा।

परिवार के पुराने पड़ोसी महिपाल सिंह भंडारी ने कहा कि इस नुकसान को स्वीकार करना असंभव है। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 40 सालों से इस परिवार के पास रह रहा हूं। यह बेहद दुखद है कि एक ही परिवार के चार लोगों की जान किसी और की गैरजिम्मेदारी की वजह से चली गई।

एक रिश्तेदार और पड़ोसी हरीश ने कहा कि इस त्रासदी ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को शुरू होने से पहले ही रोका जाना चाहिए। अगर आप राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर का मामला देखें तो उसे भी रोका जाना चाहिए था। उचित जांच जरूरी है। जहां भी भीड़ इकट्ठा हो, वहां निकास द्वार खुले होने चाहिए और हर संगठन को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सुना है कि इस क्लब को बंद करने का आदेश दिया गया था। फिर भी यह कथित तौर पर कई नोटिसों के बावजूद अवैध रूप से चलता रहा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई जरूरी है और जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। परिवारों ने अपने बेटे, पति, बच्चे, भाई, बहन, पत्नी और बेटियों को खोया है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। उनमें से पांच गोवा छुट्टियां मनाने गए थे, जिनमें से चार हमेशा के लिए खो गए।

करावल नगर स्थित उनके घर पर रिश्तेदार बच्चों और बुज़ुर्ग मां को इस सच्चाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद और भावना के दो बच्चे हैं। एक 11 साल का बेटा और एक छह साल की बेटी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें घर आने वाले पड़ोसियों और रिश्तेदारों से दूर रखा गया है।

रिश्तेदारों ने बताया कि कमला की 18 साल की बेटी और 14 साल के बेटे ने खबर मिलने के बाद से मुश्किल से ही बात की है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मां के लौटने और गोवा से यादगार चीजें लाने का इंतजार कर रहे हैं।

एक अलग कमरे में विनोद की मां इंतजार कर रही है। वह इस बात से अनजान हैं कि परिवार के चार सदस्यों को दी गई उनकी विदाई आखिरी विदाई साबित हुई है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि सच्चाई जानने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।