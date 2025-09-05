Delhi Family court judge says Wife living in adultery not entitled to maintenance इस तरह की महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं; दिल्ली की अदालत ने खारिज की महिला की याचिका, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Family court judge says Wife living in adultery not entitled to maintenance

अदालत ने कहा कि महिला जिस अन्य शख्स के साथ रह रही है, उसके पास कई संपत्तियां हैं जिनसे वह पर्याप्त पैसा कमा रही है। साथ ही उसे अपने बच्चों के भरण-पोषण की भी चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका खर्चा तो उसका पति उठा रहा है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 07:44 PM
दिल्ली की एक अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई महिला व्यभिचार (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) में लिप्त रही है तो वह तलाक के बाद अपने पति से किसी भी तरह का भरण-पोषण भत्ता पाने की हकदार नहीं है। फैमिली कोर्ट की जज नम्रता अग्रवाल ने यह फैसला एक तलाकशुदा महिला की याचिका पर सुनाया और गुजारा भत्ता पाने की उसकी मांग को खारिज कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दंपति के बीच इस साल मई महीने में तलाक हुआ है, जिसके बाद महिला ने फैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए याचिका लगाई थी।

DNA रिपोर्ट के आधार पर मिला था तलाक

20 अगस्त को दिए अपने आदेश में दिल्ली की पारिवारिक अदालत ने कहा कि एक अन्य अदालत ने इस आधार पर इस दंपति के तलाक को मंजूरी दी थी, क्योंकि पत्नी व्यभिचार में लिप्त थी। यानी शादीशुदा होने के बाद भी किसी अन्य शख्स के साथ उसके यौन संबंध थे और वह पति के प्रति वफादार और निष्ठावान नहीं थी। इस बात की पुष्टि उस अदालत के सामने पेश की गई उनके एक बच्चे की डीएनए रिपोर्ट से भी हुई थी।

बच्चे का पिता, पति नहीं कोई और था

अदालत ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से यह तो पता चल रहा था कि उनके उस बच्चे की जैविक मां महिला ही है, लेकिन महिला का पति उस बच्चे का जैविक पिता नहीं था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें तलाक दे दिया। फैमिली कोर्ट ने आगे कहा कि, 'महिला ने उक्त डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और पिछली अदालत के फैसले को अब तक चुनौती भी नहीं दी है, जिसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि वह खुद भी व्यभिचारी व्यवहार करने या किसी अन्य पुरुष के साथ अपने संबंधों की बात स्वीकार करती है।'

महिला पर सास की हत्या करने का आरोप भी लगा

फैमिली कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर अपनी सास की हत्या करने का आरोप भी लग चुका है और इस मामले में चले मुकदमे के बाद वह लगभग चार साल तक जेल में भी रही थी, हालांकि बाद में वह बरी हो गई। लेकिन उसके बरी होने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

अदालत ने दिया CRPC का हवाला दे खारिज की मांग

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, 'दोनों पक्षों की गवाही और पूर्ववर्ती अदालत द्वारा दिए गए फैसले से पता चलता है कि महिला अब भी व्यभिचार में रह रही है, और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125(4) के अनुसार, यदि कोई पत्नी व्यभिचार में रह रही है, तो वह अपने पति से किसी भी प्रकार के भरण-पोषण की हकदार नहीं है।'

इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि, पत्नी जिस अन्य शख्स के साथ रह रही थी, उसके पास कई संपत्तियां हैं जिनसे वह पर्याप्त आय अर्जित कर रही है, साथ ही अपने बच्चों का भरण-पोषण करने की उसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि पति उनके खर्चों का ध्यान रख रहा है।

इसके बाद अदालत ने कहा कि, इसलिए याचिकाकर्ता महिला भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि महिला से अलग रह रहा पति कानूनी और नैतिक रूप से उसे भरण-पोषण देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहा है।