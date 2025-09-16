बाइक हटाने के लिए कहा तो छोड़ दिया कुत्ता, फिर लाठी डंडों से पीटा; दिल्ली में पूरे परिवार से हैवानियत

दिल्ली के यमुनापार का उत्तर पूर्वी जिला के थाना वेलकम इलाके में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में हैवानियत की हद पार कर देने वाली वारदात सामने आई है। सुभाष पार्क में हुई ये वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है।

यहां बाइक हटाने के लिए कहने से नाराज़ पड़ोसी लड़कों नें एक परिवार पर पालतू कुत्ते से हमला करा दिया। साथ ही लोहे की रोड और डंडे से पिटाई कर डाली। इस मामले में महिला समेत 6 लोग घायल हुए हैं। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पीड़ित चेतन राठौड़ ने बताया कि रविवार रात तकरीबन 11:30 बजे गली के बाहर खड़ी बाइक को पार्किंग में लगाने के लिए उनके पिता 53 वर्षीय अरविंद राठौड़ गली में गए। उनके घर के बाहर पड़ोसी शालू स्वामी अपनी बाइक पर अपने दो साथियों के साथ बैठा हुआ था। पिता ने शालू स्वामी को बाइक हटाने के लिए कहा, जिससे नाराज होकर उसने अपने पड़ोसी के साथ गाली गलोच की।

चेतन राठौड़ ने बताया कि इसके बाद उसके पिता ऊपर अपने घर फ्लैट में आ गए। चेतन राठौड़ ने कहा कि उसने शालू स्वामी को फोन कर पिता के साथ की गई बदतमीजी के बारे में पूछा तो उसने उसे नीचे बुलाया। जब वह नीचे पहुंचा तो शालू ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने के लिए उसके भाई उसके पिता, चाचा और चचेरा भाई भी पहुंचा। इस बीच शालू का एक साथी घर गया और वहां से कुत्ता, रोड और लाठी लेकर वापस आया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसके परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट की। उन पर कुत्ता छोड़ा गया। कुत्ते ने परिवार के लगभग सभी सदस्यों पर हमला किया और उन्हें बुरी तरीके से नोच डाला।

कुत्ते ने नोंचा, फिर लाठी डंडों से पीटा

परिवार का कहना है कि एक तरफ जहां कुत्ता उन्हें दबोचता दूसरी तरफ आरोपी उसे पर लोहे के रोड और डंडे से वार करते रहे हैं। उन्होंने परिवार की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा।