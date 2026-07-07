रोड रेज में दिल्ली के एक परिवार पर डंडों से हमला, घटना का वीडियो बनाते रहे पुलिसकर्मी
शुरुआती जांच के बाद मारपीट की इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 194 के अंतर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।
दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में हुई एक रोड-रेज (सड़क पर झगड़े) की घटना ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंसा और मारपीट की यह घटना रविवार रात को सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रहे दबंगों और एक परिवार के कुछ सदस्यों के बीच हुई थी, इस दौरान वहां दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जो कि बीच-बचाव करने की बजाए आम लोगों की तरह मारपीट की इस घटना का वीडियो बनाते नजर आए। इस मामले को लेकर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह झगड़ा उस समय शुरू हुआ था, जब गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से आ रहा एक वाहन दूसरी कार से टकरा गया था। इस टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में सवार तीन-चार लोग सड़क पर उतर आए थे और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई थी। इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें बीच सड़क हुई इस मारपीट में लोगों को लड़ते और वहां मौजदू पुलिसकर्मियों को इस मारपीट का वीडियो बनाते देखा जा सकता है।
आम लोगों की तरह घटना का वीडियो बनाते रहे पुलिसकर्मी
वायरल वीडियो ने स्थानीय पुलिसकर्मियों की कथित निष्क्रियता की वजह से भी लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो में दिल्ली पुलिस के दो जवान स्थिति को शांत करने या झगड़ रहे लोगों को अलग करने के बजाय अपने मोबाइल फोन पर पूरी मारपीट को रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया
शुरुआती जांच के बाद मारपीट की इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 194 के अंतर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।
वीडियो में क्या दिखाई दिया?
इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सड़क पर कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो से यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसकी तरफ से लड़ाई कर रहा है। हालांकि एक चीज बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई दे रही है कि वहां दो-दो पुलिसकर्मी मौजूद होने के बाद भी वे लोग लड़ते लोगों को अलग कराने की बजाए उनका वीडिया बना रहे थे।
इस घटना के वीडियो पर वायरल हो गए हैं, जिनमें दोनों परिवारों के सदस्य सड़क के बीच एक-दूसरे को मुक्के मारते और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।