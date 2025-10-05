प्यार, धोखा, फिर ब्लैकमेलिंग; दिल्ली की पूरी फैमिली ही फ्रॉड निकली

सोनीपत पुलिस ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दिल्ली के नरेला के रहने वाले एक परिवार के पांच लोगों सहित नौ को गिरफ्तार किया है। गिरोह पर फैक्टरी मालिक को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपए की जबरन वसूली की कोशिश का आरोप है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान गिरोह की सरगना दिल्ली के नरेला की शिवानी, उसकी मां रेखा, बहन तान्या, नंदिनी, भाई साहिल व तरुण, नरेला के शुभम, रोहिणी के यतेंद्र व आशीष और अभिषेक के रूप में हुई है। थाना कुंडली पुलिस और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर-7 की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह को पकड़ा गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश​ किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने, लेकिन… डीसीपी प्रबीना पी. ने बताया कि कुंडली के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह दिल्ली में कंपनी में काम करता था। इसी दौरान इसी कंपनी में काम करने वाली नरेला निवासी शिवानी से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने, लेकिन ​शिवानी किसी अन्य युवक अ​भिषेक के संपर्क में आ गई। इस पर युवक ने ​शिवानी से दूरी बना ली और कहीं और रिश्ता तय कर लिया। उसकी शादी भी तय हो गई थी।

शिवानी ने दबाव बनाने के लिए नरेला थाने में युवक के खिलाफ दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी और समझौते के नाम पर हर महीने पैसों की मांग शुरू कर दी। शिवानी ने पहले ही युवक से दो लाख रुपए अपने ब्वाॅयफ्रेंड अभिषेक के खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे। इसके बाद शिवानी ने अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मिलकर युवक को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर 40 लाख रुपए हड़पने की साजिश रची।

पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़े, दो आरोपी निकले वकील कुंडली थाना पुलिस ने युवक के बयान पर केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मुरथल क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जाल बिछा कर आराेपियों को पैसे लेने के लिए बुलाया गया। शिवानी अपनी मां रेखा, बहन तान्या, नंदिनी, भाई साहिल व तरुण, नरेला के शुभम, रोहिणी के यतेंद्र व आशीष और ब्वॉयफ्रेंड नरेला निवासी अभिषेक के साथ दो गाड़ियों में पहुंची और 40 लाख रुपए ले लिए। पैसे लेते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया और रकम बरामद कर ली।

हालांकि आरोपी अभिषेक एक गाड़ी सहित मौके से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यतेंद्र व आशीष रोहिणी कोर्ट में वकील हैं। आरोपियों के कब्जे से 40 लाख रुपए कैश और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गैंग लंबे समय से हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर पैसे वसूल रहा था।