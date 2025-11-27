Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi fake mobile phone business at karol bagh 1826 sets along with laptops seized 5 arrest
दिल्ली में यहां बन रहे थे नकली मोबाइल, छापे में 1826 स्मार्टफोन और लैपटॉप मिले, डिटेल

पुलिस ने IMEI बदलने वाले सॉफ्टवेयर वाले 1826 फोन और लैपटॉप बरामद किए। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने बड़ी मात्रा में तैयार और आधे तैयार स्मार्टफोन, कीपैड मॉडल, हजारों मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, छपे हुए IMEI लेबल, स्कैनर और IMEI नंबरों को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष सॉफ्टवेयर जब्त किए हैं।

Thu, 27 Nov 2025 05:39 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक अवैध मोबाइल निर्माण और IMEI बदलने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया गया है। इसे साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।ऑपरेशन साइबरहॉक के तहत, पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने IMEI बदलने वाले सॉफ्टवेयर वाले 1826 फोन और लैपटॉप बरामद किए। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने बड़ी मात्रा में तैयार और आधे तैयार स्मार्टफोन, कीपैड मॉडल, हजारों मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, छपे हुए IMEI लेबल, स्कैनर और IMEI नंबरों को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष सॉफ्टवेयर जब्त किए हैं।

IMEI (International Mobile Equipment Identity) एक अद्वितीय 15-अंकीय पहचानकर्ता (unique 15-digit identifier) है जिसका उपयोग मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसमें छेड़छाड़ करने से अपराधियों को चोरी हुए डिवाइसों को भेष बदलने या बिना पकड़े गए साइबर फ्रॉड के लिए फोन का उपयोग करने में मदद मिलती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इन तरीकों का इस्तेमाल पुराने या चोरी हुए फोन के पुर्जों को दोबारा पैक करके नए डिवाइस बनाने के लिए कर रहे थे, जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता था।

करोल बाग पुलिस स्टेशन पिछले लगभग 15 दिनों से बीडनपुरा में असामान्य मोबाइल-संबंधी गतिविधि की निगरानी कर रहा था। लगातार खुफिया इनपुट से पता चला कि एक वाणिज्यिक इमारत की चौथी मंजिल से अवैध रूप से असेंबली (जोड़ना) और IMEI हेरफेर (manipulation) का कारोबार चलाया जा रहा था।

20 नवंबर को, जानकारी की पुष्टि करने के बाद, पुलिस ने आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज पर छापा मारा था। अंदर पांच लोग – अशोक कुमार, रामनारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु, और दीपक – पकड़े गए। वे पुरानी मदरबोर्ड को नए मोबाइल बॉडी में फिट कर रहे थे, जबकि कई लैपटॉप पर IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर चल रहा था। कई डिवाइस, जिनके IMEI नंबर हाल ही में बदले गए थे, वे पैक करके बिक्री के लिए तैयार पाए गए। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने दावा किया कि वे क्षतिग्रस्त या चोरी हुए मदरबोर्ड और फोन को दिल्ली भर के कबाड़ डीलरों से खरीदते थे। उन्होंने बताया कि नई मोबाइल बॉडी कथित तौर पर स्थानीय स्पेयर-पार्ट्स सप्लायरों के माध्यम से चीन से आयात की जाती थी।

इस टीम ने WRITEIMEI 0.2.2 और WRITEIMEI 2.0 जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नए IMEI नंबर बनाए, जिससे पुराने कंपोनेंट (पुर्जे) पूरी तरह से नए डिवाइस में बदल गए। ये फोन फिर करोल बाग, गफ्फार मार्केट और दिल्ली-एनसीआर के अन्य व्यस्त मोबाइल बाज़ारों में बेचे जाते थे। पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा था, और हर महीने सैकड़ों नकली फोन बाज़ार में लाए जा रहे थे।

ज्यादातर खरीदार ऐसे व्यक्ति थे जो डिजिटल ट्रैकिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ऐसे डिवाइस आपराधिक गतिविधियों के लिए आकर्षक बन जाते थे। पुलिस अब जब्त किए गए डिजिटल डिवाइसों की जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल बड़े नेटवर्क की पहचान की जा सके। जांचकर्ता चीन से पुर्जे आयात करने वाले सप्लायरों और नकली फोन खरीदने वाले अंतिम उपयोगकर्ताओं पर नजर रख रहे हैं।

