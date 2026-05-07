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दिल्ली में कैंसर, लीवर की नकली दवाएं बेचने वाले 4 गिरफ्तार, 10 करोड़ का माल जब्त

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कथित तौर पर कैंसर, लिवर की बीमारी और अन्य गंभीर रोगों की नकली दवाएं बनाकर बाजार में बेच रहे थे। छापेमारी के दौरान करीब 10 करोड़ रुपये की नकली दवाएं और मशीनरी बरामद की गई है।

दिल्ली में कैंसर, लीवर की नकली दवाएं बेचने वाले 4 गिरफ्तार, 10 करोड़ का माल जब्त

दिल्ली पुलिस ने देशभर में नकली दवाएं सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कथित तौर पर कैंसर, लिवर की बीमारी और अन्य गंभीर रोगों की नकली दवाएं बनाकर बाजार में बेच रहे थे। छापेमारी के दौरान करीब 10 करोड़ रुपये की नकली दवाएं और मशीनरी बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का मास्टरमाइंड मणिपुर का रहने वाला मनोज कुमार मिश्रा है। कोरोना महामारी के दौरान वह सर्जिकल ग्लव्स और मास्क का कारोबार करता था, लेकिन 2022 में कारोबार ठप होने के बाद उसने नकली दवाओं के अवैध धंधे में कदम रखा। आरोप है कि उसने “यूनिटेल फार्मा” नाम से एक नेटवर्क खड़ा किया और पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत के कई राज्यों में नकली दवाओं की सप्लाई शुरू कर दी।

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि गिरोह अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर दवाओं की पैकेजिंग तैयार करता था। पैकिंग इतनी असली लगती थी कि फार्मासिस्ट और मरीज भी असली-नकली में फर्क नहीं कर पाते थे। पुलिस का कहना है कि यह रैकेट गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहा था।

मामले में राजू मिश्रा को गिरोह का अहम सदस्य बताया गया है, जो नकली दवाओं के निर्माण में शामिल था। वहीं विक्रम सिंह और वतन सैनी पर केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) से असली दवाएं बाहर निकालकर इस गिरोह तक पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि सरकारी सप्लाई चेन में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

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छापेमारी के दौरान पुलिस ने 90 हजार से ज्यादा नकली कैप्सूल और गोलियां बरामद कीं। इसके अलावा भारी मात्रा में पैकेजिंग मशीनें और दस्तावेज भी मिले हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि गिरोह ने इस अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की कमाई की।

दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली दवाओं की सप्लाई किन-किन राज्यों तक हुई। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

Ratan Gupta

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Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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