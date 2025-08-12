Delhi Faces Uphill Battle to Comply with Supreme Court Stray Dog Roundup Order सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आदेश तो दे दिया, लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल है; समझिए कैसे, Ncr Hindi News - Hindustan
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आदेश तो दे दिया, लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल है; समझिए कैसे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दो महीने में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन बिना आश्रय, सटीक गिनती, कर्मचारियों और फंड के यह असंभव है। 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए जगह, पैसा और संसाधन नहीं है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 12:20 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को दो महीने के भीतर पकड़ने का आदेश दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह काम आसान नहीं। न तो दिल्ली में स्थायी कुत्तों के लिए शेल्टर होम हैं, न ही आवारा कुत्तों की सटीक गिनती और न ही पर्याप्त संसाधन। अनुमानित दस लाख कुत्तों को पकड़ने, रखने और खिलाने के लिए न तो जगह है और न ही पैसा। ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली के लिए 'मिशन इम्पॉसिबल' है।

कहां जाएंगे लाखों कुत्ते?

दिल्ली नगर निगम (MCD) वर्तमान में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) केंद्र चलाता है। ये केंद्र कुत्तों की नसबंदी के लिए हैं, जहां सर्जरी के बाद कुत्तों को 10 दिन तक रखा जाता है और फिर वापस उनकी जगह पर छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) नियम, 2023 के तहत है। लेकिन इन्हें स्थायी शेल्टर होम में बदलना असंभव है।

एमसीडी के एक पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है, 'अगर सभी केंद्रों को आश्रय में बदल भी दें, तो मुश्किल से 3500-4000 कुत्तों के लिए जगह बनेगी।' दिल्ली में करीब दस लाख आवारा कुत्तों के लिए यह संख्या नाकाफी है। यानी 96% कुत्तों का कोई ठिकाना नहीं होगा।

कितने हैं कुत्ते कोई नहीं जानता!

दिल्ली में आखिरी बार कुत्तों की गिनती 2009 में हुई थी, जब 5.6 लाख कुत्ते गिने गए थे। 2019 में दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने इसे 8 लाख बताया। अब अनुमान है कि यह संख्या 10 लाख के करीब है। लेकिन कोई ताजा सर्वे नहीं हुआ। बिना सटीक आंकड़ों के, न तो जगह की योजना बन सकती है, न ही कर्मचारियों की और न ही खाने का बजट तैयार हो सकता है।

एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष सत्य शर्मा का कहना है कि अगर एक कुत्ते के लिए प्रतिदिन 40 रुपये भी खर्च हों, तो 10 लाख कुत्तों को खिलाने में रोजाना 3 करोड़ रुपये चाहिए। यानी सालाना एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा और यह सिर्फ खाने का खर्च है। कर्मचारियों की तनख्वाह, परिवहन, चिकित्सा और निर्माण का खर्च इसमें शामिल नहीं है।

पैसों की तंगी,अरबों का बोझ

पूर्व सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के समय-सीमा को असंभव बताया। उनके मुताबिक, कुत्तों को रखने के लिए 1000-2000 केंद्र चाहिए, जो आवासीय इलाकों से दूर हों। एक केंद्र बनाने में 4-5 करोड़ रुपये और सालाना खाने का खर्च 5 करोड़ रुपये हो सकता है। कुल मिलाकर, इस काम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये चाहिए, जो दिल्ली सरकार के पास नहीं हैं। फिलहाल एमसीडी एनजीओ को नसबंदी और देखभाल के लिए प्रति कुत्ता 1000 रुपये देता है, लेकिन कई एनजीओ का कहना है कि उनका भुगतान रुका हुआ है।

जगह की कमी, आखिर कुत्तों को कहां रखें?

नसबंदी के दौरान प्रत्येक कुत्ते को 12 वर्ग फुट जगह चाहिए। लेकिन शेल्टर होम के लिए 40-45 वर्ग फुट प्रति कुत्ता जरूरी है, ताकि तनाव, बीमारी और झगड़े न हों। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ रविंद्र शर्मा कहते हैं, "आधे कुत्तों को भी रखने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन और हजारों बाड़ों की जरूरत होगी। कुत्तों को एक साथ ठूंसना खतरनाक है। वे लड़ेंगे, बीमारियां फैलेंगी और कई मर जाएंगे।"

एमसीडी ने सामुदायिक भवनों, खाली सरकारी संपत्तियों और 77 पशु चिकित्सा केंद्रों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करने का विचार किया है। लेकिन ये जगहें लंबे समय तक कुत्तों की देखभाल के लिए तैयार नहीं हैं।

कुत्तों को पकड़ने की चुनौती

दस लाख कुत्तों को पकड़ने और ले जाने के लिए सैकड़ों प्रशिक्षित कर्मचारियों, पशु वाहनों और क्वारंटाइन यूनिट की जरूरत है, जो एमसीडी के पास नहीं है। अभी हर जोन में सिर्फ दो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 'खतरनाक' कुत्तों से शुरुआत करने को कहा है, लेकिन एमसीडी के लिए हर जोन में 1000 आक्रामक कुत्तों की पहचान करना भी मुश्किल है।

एक्सपर्ट दे रहे चेतावनी

पशु कल्याण संगठनों ने इस आदेश की आलोचना की है। हाउस ऑफ स्ट्रेज के संजय मोहपात्रा कहते हैं, 'यह जन सुरक्षा नहीं, बल्कि अमानवीय कदम है। रातोंरात इतने आश्रय बनाना असंभव है। भीड़भाड़ से कुत्तों को तकलीफ होगी, बीमारियां फैलेंगी और कई मर जाएंगे।'

पीपल फॉर एनिमल्स की गौरी मौलेखी का कहना है कि एमसीडी के अपने केंद्र पहले से ही खराब स्थिति में हैं। उनका यह भी आरोप है कि MCD नसबंदी के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। उन्होंने कहा, "NGO के आश्रय पहले ही भरे हुए हैं। बिना तैयारी के इतने कुत्तों को पकड़ना आपदा को न्योता देगा।

नसबंदी कार्यक्रम की नाकामी

एमसीडी के मुताबिक, पिछले तीन साल में 2.7 लाख कुत्तों की नसबंदी हुई, यानी हर महीने 10 हजार। सात साल में 7 लाख कुत्तों की नसबंदी का दावा है, लेकिन कार्यकर्ता इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं। गौरी मौलेखी कहती हैं, 'कुत्तों की आबादी को स्थिर करने के लिए हर इलाके में 70% से ज्यादा नसबंदी जरूरी है, जो नहीं हो रहा।'